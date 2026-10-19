Войната в Украйна:

САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват част от щетите в Санкт Петербург след голяма украинска атака

19 октомври 2026, 19:27 часа 988 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот - Exilenova+, Telegram
САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват част от щетите в Санкт Петербург след голяма украинска атака

Какви щети успяха да нанесат украинските далекобойни дронове при атаката на 18 октомври срещу Санкт Петербург, родния град на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца? Нови сателитни снимки хвърлят повече яснота - ОЩЕ: Путин руши, Санкт Петербург гори: Зеленски подпали мечта на Тръмп за руски газ в Европа (ВИДЕА)

  • В петролния терминал "Санкт Петербург" са поразени 3 резервоара RVS-15 000 и 2 резервоара RVS-10 000, като пожарът им е нанесъл щети. Един е напълно сринат. Има повреди и по корпусите на други резервоари, без те да са обхванати от пожар.
  • В петролния терминал "Ручий" един резервоар RVS-5000 е унищожен и друг RVS-1000 е повреден.
  • Логистична база на втория по големина руски онлайн търговец Ozon е с щети след пожар на площ от над 10 000 квадратни метра.
  • Има повредена пътна настилка на Южния мост на Корабния фарватер.
  • Има и повреди по повдигащата секция на Финландския жп мост.

И до момента руските официални власти не са коментирали никакви щети като конкретика след масираната украинска въздушна атака. Със сигурност се знае, че е поразен още и дейта център на ВКонтакте, излязоха и данни от системата FIRMS на НАСА за засичане на топлинни петна на пожари в комплекс на "Газпром" - Още: Горящият Санкт Петербург, родният град на Путин: Руските телевизии дадоха под 2 минути репортажи (ВИДЕА)

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Санкт Петербург война Украйна украинска атака петролен терминал
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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