Сателитни снимки: Русия вече не използва Кримския мост за снабдяване на войските си в Украйна

Анализ на сателитни снимки показва, че по моста, наричан още Керченски, почти няма трафик. Поради това може би вече не представлява ефективна военна цел за украинските войски, които, така или иначе, са лишени от боеприпаси, твърдят анализатори от най-голямата частна разузнавателна агенция в Украйна "Молфар" (Molfar).

Сателитните снимки можете да видите в линка от публикацията на Molfar в Twitter:

1/4 russia has not been able to transport military cargo by rail across the Crimean Bridge for almost a year.



But 🇷🇺 found alternative routes.@molfar_agency analyzed satellite images and has proof: https://t.co/n9FEHTiNpE#Crimea #Russia #RussianUkrainianWar #drone pic.twitter.com/i2RmsoP7Yv