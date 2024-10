Сблъсъци, фалшиви бюлетини и напрежение: Решителните избори в Грузия са като от екшън филм (ВИДЕО)

Напрежение и бой в избирателни секции в Грузия по време на решаващите избори за парламент в страната.

В две избирателни секции в Тбилиси се стигна до напрежение и сблъсъци, а според медиите агресивни мъже с палки, движещи се на групи, са били забелязани в покрайнините на грузинската столица. В центъра на Тбилиси ситуацията е спокойна, пише "NEXTA".

Според публикации на информационния канал в "Х" опозиционен депутат е заявил, че активист от проправителствената партия "Грузинска мечта - Демократична Грузия" е нападнал наблюдатели в избирателна секция.

