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Сблъсъци и в Брюксел: Сълзотворен газ срещу протестиращите (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 19:17 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сблъсъци и в Брюксел: Сълзотворен газ срещу протестиращите (ВИДЕО)

Белгийската полиция е използвала сълзотворен газ и лютив спрей при сблъсъците в Брюксел с антиправителствени демонстранти, призоваващи за по-добри условия в образователната система, съобщиха очевидци на Ройтерс и белгийски медии.  Сблъсъците дойдоха, след като стотици предимно млади протестиращи се събраха в продължение на митинги  които се проведоха през последните месеци, призовавайки за повече финансиране за образование и обвинявайки полицията в прекомерно насилие.

Кадри в социалните мрежи показват как полицията отблъсква протестиращите в Брюксел. ОЩЕ: Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути

Хвърляне на пътни знаци и полицейско насилие

При един инцидент в Брюксел в събота протестиращи се разбягаха и паднаха на земята, докато полицията ги преследваше, като служителите на реда удряха и ритаха един от демонстрантите, видяха очевидци на Ройтерс.

Протестиращи хвърляха пътни знаци и други предмети върху купчина скутери и велосипеди под наем и се опитаха да я подпалят. При друг инцидент полицията използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне група протестиращи, съобщиха множество белгийски медии. ОЩЕ: "Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)

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Белгия Брюксел протести сълзотворен газ
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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