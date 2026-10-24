Сблъсъци и в Брюксел: Сълзотворен газ срещу протестиращите (ВИДЕО)

Белгийската полиция е използвала сълзотворен газ и лютив спрей при сблъсъците в Брюксел с антиправителствени демонстранти, призоваващи за по-добри условия в образователната система, съобщиха очевидци на Ройтерс и белгийски медии. Сблъсъците дойдоха, след като стотици предимно млади протестиращи се събраха в продължение на митинги които се проведоха през последните месеци, призовавайки за повече финансиране за образование и обвинявайки полицията в прекомерно насилие.

Кадри в социалните мрежи показват как полицията отблъсква протестиращите в Брюксел. ОЩЕ: Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути

Police have begun dispersing protesters in Brussels. ▪️Media reports that tear gas, among other methods, is being used. https://t.co/NeYdKB3IJR — Sprinter Press (@Sprinter_Press) October 24, 2026

Хвърляне на пътни знаци и полицейско насилие

При един инцидент в Брюксел в събота протестиращи се разбягаха и паднаха на земята, докато полицията ги преследваше, като служителите на реда удряха и ритаха един от демонстрантите, видяха очевидци на Ройтерс.

Протестиращи хвърляха пътни знаци и други предмети върху купчина скутери и велосипеди под наем и се опитаха да я подпалят. При друг инцидент полицията използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне група протестиращи, съобщиха множество белгийски медии. ОЩЕ: "Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)