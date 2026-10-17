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"Щурмуваме Бастилията!": Протести обхванаха Париж, Марсилия и Лион (ВИДЕО)

17 октомври 2026, 17:05 часа 1202 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
"Щурмуваме Бастилията!": Протести обхванаха Париж, Марсилия и Лион (ВИДЕО)

„Това е революцията, превземаме Бастилията“: С тези думи в Марсилия протестиращи за кратко влязоха във фоайето на кметството, а полицейски участък на Канебиер беше нападнат, съобщава френското издание Le Figaro. Протестиращите бяха разпръснати от полицията, която се позиционира пред кметството, за да блокира достъпа.

Кметът на Марсилия, Беноа Паян , обяви, че е получил полицейско подкрепление след разговор с Еманюел Макрон, тъй като напрежението в града нарастна.

Припомняме, че Щурмът на Бастилията е историческо събитие, състояло се на 14 юли 1789 година в Париж, Франция, което поставя началото на Великата френска революция, което показва, че демонстрантите разглеждат своя протест като революция. 

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращите

Освен в Марсилия - Le Monde съобщава за напрежение в Париж и Лион.

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На площад „Република“, почернял от изключително гъста тълпа още от края на сутринта, шествието започна бавно да тръгва в ранния следобед по булевард „Магента“ към площад „Клиши“ в спокойна и добродушна атмосфера. Но само на няколко десетки метра разстояние, от страната на улица „Фобур-дю-Темпл“, полицията използва сълзотворен газ от края на сутринта, за да разпръсне агитатори, присъединили се към събирането с очевидно не толкова мирни намерения, пише Le Monde. 

В Лион протестиращи вандализираха и подпалиха историческа сграда от 19-ти век, пише беларуската опозиционна агенция NEXTA и споделя кадри от вандалската проява. Френското издание Le Monde допълва, че в Лион на площад Белкур се разиграват все по-насилствени сцени, магазини биват вандализирани, а демонстрациите се множат. Правоохранителните органи са използвали шокови гранати и водни оръдия, за да отблъснат групите. Няколко души са получили дихателни проблеми поради високата концентрация на сълзотворен газ. Ситуацията се влошава. Групи са напуснали площада по странични улички, а няколко магазина са били вандализирани, докато преминават, особено около хотел „Софител“ и на улица „Виктор-Юго“, пешеходна търговска улица.

Междувременно, други шествия се формират другаде в града, сякаш на случаен принцип, по бреговете на Рона или към площад „Теро“, придружени от духов оркестър или носещи плакати, напомнящи за протестите на гимназистите, като според френският вестник на протестите се забелязва объркана смесица от социални искания, празнични събирания и предизвикателен гняв. ОЩЕ: Париж в очакване на многохилядни демонстрации: Затворени метростанции и забрани (ВИДЕО)

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Париж Франция безредици протести Марсилия Бастилията
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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