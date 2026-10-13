Сирски обясни защо не е изпратил сили за отбраната на Покровск

Когато през август 2024 г. украинската армия започна Курската операция, фронтът при Покровск се оказа оголен и това позволи на руснаците там да напреднат бързо. Журналист на украинската редакция на Би Би Си запита генерал Олександър Сирски, който по това време бе главнокомандващ, дали това решение е било правилно и дали не е било по-добре да се насочат ресурсите, изразходвани при Курск, за защитата на Източния фронт.

"Не, не е по-добре. Факт е, че в Курския сектор в настъпателната група бяха разположени само три непълни въздушно-щурмови бригади и два щурмови батальона", отговори Сирски.

Той заяви в интервюто, че Курската операция е била успешна, както и че по това време Русия е концентрирала близо 100 000 души в района на Покровск, така че предислоцирането на части на украинските въоръжени сили там не би променило ситуацията.

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По думите му Курската операция е била необходима именно за да бъдат провалени плановете на руската армия, която по онова време е имала превес на фронта. "Разбирате ли, тази операция беше необходима. Ако си спомним 2024 г., врагът, след като значително увеличи заплащането на военнослужещите си и броя на войските, започна настъпателни операции в началото на лятото на 2024 г. Това по същество се случи във всичките 13 оперативни района, в някои с 4,5-кратно, а понякога дори 6-кратно превъзходство. При тези условия, с руското доминиране във въздуха, ние просто трябваше да провалим плановете на противника, който се радваше на такова значително предимство", каза генералът.

Решението на Сирски за операцията в Курск е било одобрено от президента Зеленски. Тогава украинските сили поеха контрол над 1273 кв. км руска територия в рамките на един месец, а руснаците бяха принудени да спрат настъплението си във всички оперативно-стратегически сектори, с изключение на Покровск. Русия е трябвало да прехвърли 70 000 войници, въздушно-десантни войски, морски пехотинци и най-обучените мотострелкови войски в Курска област.

Това е дало възможност на украинците да дадат почивка на бойците си след изключително тежките боеве.

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В Курска област руснаците са имали много слаба отбрана, съставена предимно от наборници, така че украинските сили, по думите на Сирски, са постигнали там огромен успех. Когато руснаците започнали там да прехвърлят части, те са действали хаотично и са понесли големи загуби - пет пъти повече от загубите на украинците, допълни генералът.