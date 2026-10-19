Скоро може да има евакуация на гладуващи в Олешки. Песков: Мир в Украйна само със САЩ няма да стане (ВИДЕО)

Украйна и Русия са близо до постигане на споразумение за евакуация на цивилни от намиращия се под руска окупация град Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви пред телевизия "Еспресо", че двете страни финализират детайлите по споразумение за прекратяване на огъня и за безопасна евакуация на цивилни към територия, контролирана от Украйна.
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Предвижданата евакуация би обхванала Олешки и шест съседни населени места, в които по приблизителни оценки все още се намират около 6000 цивилни, включително до 200 деца. "Постигнахме възможно най-голям напредък", каза Лубинец, изразявайки надежда, че резултатът от преговорите ще стане ясен скоро.
Ситуацията в Олешки е хуманитарна катастрофа. Доставките на храна са прекъснати още от май, в резултат на което жителите са изправени пред глад, остър недостиг на лекарства и липса на надежден достъп до ток и течаща питейна вода. По украински данни, някои хора оцеляват, като се хранят само веднъж дневно – с диви растения и каквато и да е друга храна, която успеят да намерят. Опитващите се да избягат са изправени пред минирани пътища и постоянна заплаха от атаки с дронове.
🙏 Ukraine and Russia are close to reaching an agreement on evacuating civilians from Russian-occupied Oleshky Ukraine’s Human Rights Commissioner Dmytro Lubinets said the two sides are finalizing the details of a ceasefire arrangement and the safe evacuation of civilians to Ukrainian-controlled territory. The situation in Oleshky has become a humanitarian catastrophe. Food deliveries have reportedly been cut off since May, leaving residents facing starvation, severe shortages of medicine, and no reliable access to electricity or running water. Some people are surviving on just one meal a day, eating weeds and whatever food they can find. Those trying to escape face mined roads and the constant threat of drone attacks. The proposed evacuation would cover Oleshky and six neighboring settlements, where an estimated 6,000 civilians, including up to 200 children, may still remain. “We have made as much progress as possible,” Lubinets said, expressing hope that the outcome of the negotiations would become clear soon.— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия високо цени посредническите усилия на САЩ относно войната в Украйна, но че постигането на споразумение без участието на Киев е невъзможно. Песков обаче не посочи директно кой ще представлява Украйна на преговорите.
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