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Скоро може да има евакуация на гладуващи в Олешки. Песков: Мир в Украйна само със САЩ няма да стане (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 14:35 часа 1963 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Скоро може да има евакуация на гладуващи в Олешки. Песков: Мир в Украйна само със САЩ няма да стане (ВИДЕО)

Украйна и Русия са близо до постигане на споразумение за евакуация на цивилни от намиращия се под руска окупация град Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви пред телевизия "Еспресо", че двете страни финализират детайлите по споразумение за прекратяване на огъня и за безопасна евакуация на цивилни към територия, контролирана от Украйна.

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Предвижданата евакуация би обхванала Олешки и шест съседни населени места, в които по приблизителни оценки все още се намират около 6000 цивилни, включително до 200 деца. "Постигнахме възможно най-голям напредък", каза Лубинец, изразявайки надежда, че резултатът от преговорите ще стане ясен скоро.

Ситуацията в Олешки е хуманитарна катастрофа. Доставките на храна са прекъснати още от май, в резултат на което жителите са изправени пред глад, остър недостиг на лекарства и липса на надежден достъп до ток и течаща питейна вода. По украински данни, някои хора оцеляват, като се хранят само веднъж дневно – с диви растения и каквато и да е друга храна, която успеят да намерят. Опитващите се да избягат са изправени пред минирани пътища и постоянна заплаха от атаки с дронове.

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Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия високо цени посредническите усилия на САЩ относно войната в Украйна, но че постигането на споразумение без участието на Киев е невъзможно. Песков обаче не посочи директно кой ще представлява Украйна на преговорите.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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