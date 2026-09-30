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Руснаците отнемат на гладуващите украинци в Олешки доставената с дронове храна от ВСУ

30 септември 2026, 10:13 часа 984 прочитания 0 коментара
Снимка: gosuslugi.ru
Руснаците отнемат на гладуващите украинци в Олешки доставената с дронове храна от ВСУ

Жителите на окупирания град Олешки в Херсонска област са заплашени от гладна смърт. Градът е блокиран от руснаците, дотам няма безопасен път заради минирането и постоянните атаки с дронове. За последен път официално хуманитарна помощ там е била доставена на 26 май, а оттогава украинските сили се опитват с дронове да пускат хранителни продукти на населението. Последната такава доставка е била на общо 4 тона храна, но руснаците я изземват от населението, заяви Татяна Гасаненко, ръководител на градската военна администрация, цитирана от украински издания.

"Разбира се, някои са получили един пакет, други няколко пакета, а трети не са получили нищо. Що се отнася до руснаците - да, те отнемат на хората тези доставки. Те веднага задават въпроси дали храните са руско производство и обвиняват жителите, че ако са взели от украинските доставки, значи си сътрудничат с ВСУ", каза тя.

Тя съобщи също, че в общността продължават да изчезват хора, отвлечени от руснаците, като съдбата им остава неизвестна.

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Руските окупатори не са организирали евакуация от Олешки. Някои хора се опитват сами да напуснат града, рискувайки живота си.  

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дронове хуманитарна помощ война Украйна Олешки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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