Руснаците отнемат на гладуващите украинци в Олешки доставената с дронове храна от ВСУ

Жителите на окупирания град Олешки в Херсонска област са заплашени от гладна смърт. Градът е блокиран от руснаците, дотам няма безопасен път заради минирането и постоянните атаки с дронове. За последен път официално хуманитарна помощ там е била доставена на 26 май, а оттогава украинските сили се опитват с дронове да пускат хранителни продукти на населението. Последната такава доставка е била на общо 4 тона храна, но руснаците я изземват от населението, заяви Татяна Гасаненко, ръководител на градската военна администрация, цитирана от украински издания.

"Разбира се, някои са получили един пакет, други няколко пакета, а трети не са получили нищо. Що се отнася до руснаците - да, те отнемат на хората тези доставки. Те веднага задават въпроси дали храните са руско производство и обвиняват жителите, че ако са взели от украинските доставки, значи си сътрудничат с ВСУ", каза тя.

Тя съобщи също, че в общността продължават да изчезват хора, отвлечени от руснаците, като съдбата им остава неизвестна.

Още: Зеленски: Идват добри финансови новини

Руските окупатори не са организирали евакуация от Олешки. Някои хора се опитват сами да напуснат града, рискувайки живота си.

Без ток в Киев заради руските ракети и дронове. В Суми руски бомби поразиха централното гробище и училище със 70 деца и учители (ВИДЕО и СНИМКИ)