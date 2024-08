След ареста на Дуров: Основателят на друга популярна платформа напусна Европа

Основателят на видеохостинг платформата Rumble е напуснал ЕС след ареста на изпълнителния директор на Telegram Павел Дуров във Франция.

Още: Франция арестува основателя на Телеграм Павел Дуров

Според бизнесмена Крис Павловски Rumble не възнамерява да толерира подобно поведение на френските власти и ще използва „всички налични законови средства, за да се бори за свободата на изразяване - универсално човешко право“.

„Малко закъснях, но имам основателна причина - току-що благополучно напуснах Европа. Франция заплаши Rumble, а сега премина червената линия, като арестува главния изпълнителен директор на Telegram, Павел Дуров, уж за това, че не цензурира словото. В момента се борим в съдилищата на Франция и се надяваме на незабавното освобождаване на Павел Дуров", добави Павловски в профила си в X.

I’m a little late to this, but for good reason — I’ve just safely departed from Europe.



France has threatened Rumble, and now they have crossed a red line by arresting Telegram’s CEO, Pavel Durov, reportedly for not censoring speech.



Rumble will not stand for this behavior and…