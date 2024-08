След дъжд – качулка: Новото мото на руската армия - сигнали (ОБЗОР - ВИДЕО)

Като сте почнали да воювате, воювайте. Това послание за руските войници предаде военният кореспондент на руското издание "Известия" Александър Сладков при посещение в Белгородска област.

Думите на Сладков, който е един от най-известните руски пропагандисти, са доста показателни – те всъщност показват недоволство от това как се справя руската армия в т.нар. "специална военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, който подпали военните действия).

Russian war correspondent Sladkov, currently in Belgorod, observed a troubling trend: local residents are dissatisfied with the Russian military's inability to protect them. According to him, the discontent is growing quite vocal. pic.twitter.com/4iNwcfG74K — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 25, 2024

Ситуацията в Курска област

Примери относно "взаимоотношенията" между украинската армия и живеещи в окупираните от нея територии на руската Курска област продължават да излизат в интернет. Видеоклиповете се разпространяват от украински профили в социалните мрежи – не може да се изключи елементът пропаганда, който е много силно оръжие във всяка война, но въпреки това видеата са показателни.

Суджа е Украйна – такива кадри се появиха в социалните мрежи, като думите са изречени от жени, които приличат на местни, но отрязъкът е много кратък и не може да се съди в какъв контекст са казани:

Residents of AFU-occupied Russian town in Kursk region claim allegiance to Ukraine



"Sudzha is Ukraine," says the locals. pic.twitter.com/s3sMS3HHUC — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2024

Друг пример – разговор на украински войник с цивилни, приличащи на руснаци и изказани от него успокоения, че цивилните могат спокойно да се прибират и да си живеят по домовете си, никой украински военен няма да ги закача:

Ukrainian servicemen are establishing good neighbourghly relations with local residents in Sudzha, who just simply want to not be bothered. pic.twitter.com/MBag16fx72 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 25, 2024

Що се отнася до развитието на бойните действия в Курска област, украинският президент Володимир Зеленски обобщи, че още 2 населени места там са под украински контрол. Зеленски не коментира с имена. От руска страна, някои военно-пропагандни канали окуражават, че руснаците си върнали някои изгубени позиции – например в Комаровка, югозападно от Коренево. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руснаците си върнали контрола над Олговка. Дали е така – засега поне остава неясно, ясно е как от украинска страна излизат видеа, показващи ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) в Кореневски район. За пореден път в дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) повтаря, че украинците не контролират изцяло някои територии, в които имат присъствие и това е част от стратегията им и тактиката да пробиват и да се опитват да изолират важни военно-логистични точки в руската отбрана. Институтът обръща внимание и, че руското военно командване засега прехвърля в Курска област части от по-малко важни като приоритет направления в Украйна – Запорожкото и Херсонското. Командири на 810 бригада на руските ВМС (военноморски сили), на 155-та бригада на руските ВМС, на 56-ти полк на руските ВВС (военновъздушни сили), на 51-ви полк на руските ВВС дадоха подробности преди Владимир Путин за "операции в граничните райони" на подопечните им части, най-вероятно става въпрос за Курск.

Ukrainian military officer calmly drinks an energy drink in Korenevsky district of the Kursk region



The soldier is a two-hour drive from Kursk. pic.twitter.com/aQPLkaF6Bn — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2024

That banner is no longer needed. pic.twitter.com/F0xksoeutZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2024

Развоят в Курска област обаче провокира реакция и от беларуския диктатор Александър Лукашенко, заради което Киев реагира с предупреждение към Лукашенко – не струпвай войски по границата ни, ще съжаляваш: Киев: Беларус струпва войници по общата ни граница

Комуникациите в руската армия: Сега се сетиха

След ареста на основателя на Телеграм Павел Дуров, извършен от френските власти, се появи информация, че Кремъл е наредил всякакви съобщения и данни, оставени от руски военни в Телеграм, да се изтриват.

По този повод Александър Сладков се развилня в личния си профил в Телеграм как можело досега да не бъде създадена алтернативна платформа за комуникации за руската армия и че "половината комуникации" на руските военни минавали през Телеграм. "Не можеше ли по-рано да помислим? Защо ЧВК Вагнер има такова приложение, но руската армия няма? И никой не носи вина, а вероятно и не се търси виновен", избухна Сладков. В анализа на ISW има специално препратки с подобни на Сладков публикации от други руски военни блогъри, както и предложения с какво да се замести Телеграм – например с ВКонтакте. Отделно обаче американският тръст поставя въпроса какво ще се случи с възможността на руските военни блогъри да пишат малко по-откровено, ако Телеграм им бъде отнет като опция: Франция арестува основателя на Телеграм Павел Дуров

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна си остава висока – цели 146 бойни сблъсъка на 25 август и все пак това представлява понижение спрямо 24 август, когато е имало 160 бойни сблъсъка. Отделно, през изминалото денонощие руснаците са хвърлили цели 142 управляеми авиационни бомби (КАБ) по цели в Украйна съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, където изрично се уточнява, че КАБ биват хвърляни от руснаците и по цели в контролираната от украинците част на Курска област.

Най-горещо си остава Покровското направление – 42 руски пехотни атаки са спрени там. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке се възмущава, че украинците предали по-голямата част от Новогродовка на руснаците само за 3 дни (КАРТА). Украинската армия няма добре укрепени отбранителни линии и отстъпва в няколко сектора едновременно, има данни, че руски части са на позиции в центъра на градчето, но е преждевременно да се говори, че Новогродовка е превзета, обобщава "Рибар". Украинският телеграм канал Deep State също отчита руски напредък до Гродовка и Новогродовка, но от юг Карловският язовир още остава извън руски контрол – защо това е важно, припомнете си с анализа на украинския о.з. полковник Константин Машовец: Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР – ВИДЕО)

Aerial reconnaissance from the 25th Separate Assault Battalion identified a group of Russian forces in a building on the Pokrovske direction. M1A1 Abrams tank operators from the 47th Separate Mechanized Brigade attacked the Russian forces, thwarting their plans to assault… pic.twitter.com/mpJVt2BeMl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2024

Продължават бесните руски атаки в Лиманското и Купянското направление – 21 и 15 руски пехотни атаки съответно за изминалото денонощие там и никакви отзиви от по-големите руски военно-пропагандни телеграм канали като "Рибар' за руски напредък. В Кураховското направление е имало 20 руски пехотни атаки - "Рибар" говори за укрепване на руснаците в южните покрайнини на Константиновка, Deep State отбелязва същото, има геолокализирани кадри как руското знаме се издига в този район.

A batch of new motorcycles for banzai attacks in the SMO zone to "help the guys in the current difficult situation". pic.twitter.com/2hRLANKlXZ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 25, 2024

В Торецкото направление има само 7 руски пехотни атаки - но е факт, че руски части стигнаха източните покрайнини на града и вече има бойни действия там: