След хаоса в модната столица: Италия праща армията в Милано

Италия се готви да изпрати 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци между полицията и предимно млади протестиращи, като някои луксозни марки затвориха магазините си в града. Очаква се на заседание на кабинета да се даде зелена светлина за разполагането на войски и да одобри полицейските правомощия на войниците, временно подпомагащи правоприлагането в града. Очакват се още протести в събота.

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Стотици протестиращи бяха задържани по време на два дни сблъсъци в Милано в събота и неделя, а десетки полицаи бяха ранени. Няколко магазина в модния център бяха ограбени. Някои магазини тази седмица останаха затворени или махнаха артикулите от витрините си и засилиха охраната.

Правителството обмисля и по-широки мерки, включително ограничения на публичните събирания, облекчаване на правилата за задържане на непълнолетни и по-строги санкции за техните родители.

Вицепремиерът Матео Салвини нарече сблъсъците „срамни“ и заяв, че на заседанието на кабинета ще бъдат обявени поредица от „незабавни мерки“, включително разполагането на войски.

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Министърът на отбраната Гуидо Кросето вчера заяви, че се надява на заседанието на кабинета да бъдат одобрени разпоредби за армията, „които да ѝ позволят да действа като правоприлагащ орган“.

В събота премиерът Джорджа Мелони заяви, че извършителите на насилие са „бандити, които използват демонстрациите, за да разпространяват хаос, да атакуват онези, които гарантират сигурността, и да държат цели градове за заложници“. „Да се демонстрира е право. Да опустошаваме градовете си не е“, написа тя в X.