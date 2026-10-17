Спорт:

След разговор между папа Лъв XIV и Путин: Ще има ли помощ за бедстващите в окупирания град Олешки?

17 октомври 2026, 1:46 часа 2728 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След разговор между папа Лъв XIV и Путин: Ще има ли помощ за бедстващите в окупирания град Олешки?

Папа Лъв XIV е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Той е изразил дълбока загриженост относно хуманитарната ситуация в град Олешки, Херсонска област, и е призовал за примирие, за да се позволи доставка на храна и медицинска помощ, както и доброволна и безопасна евакуация на цивилни лица, съобщиха от Ватикана. Това е вторият телефонен разговор между Лъв XIV и Путин. Първият се състоя през юни 2025 година, отбелязва Ройтерс.

От руска страна потвърдиха за разговора. Според информацията от Кремъл, Путин е заявил, че подкрепя инициативата на Ватикана за доставяне на хуманитарна помощ на цивилното население в контролирания от Русия украински град Олешки и е готов да сътрудничи за осъществяването ѝ, предаде Ройтерс, като се позова на Кремъл.

Още: Коварна диагноза тегне над семейството на папа Лъв XIV

"Инициативата на Ватикана за създаване на необходимите условия за гарантиране на безопасността на населението и осигуряване на жизненоважни доставки получи подкрепа", се посочва в изявление на Кремъл. От руското президентство допълниха, че двете страни са се договорили да си сътрудничат по въпроса.

Папа Лъв XIV е изразил дълбоко безпокойство за хуманитарната обстановка в Олешки, който се намира в Херсонска област и е под руски контрол от февруари 2022 година. Градът е изправен пред задълбочаваща се продоволствена криза. Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставките на помощи за местното население. Москва признава, че в града има сериозен недостиг на храни и медицински материали, като твърди, че руските въоръжени сили работят за разрешаването на проблема. Руската страна обвинява Киев, че пречи на доставките.

Още: След тежка операция: Тръмп пожела бързо възстановяване на папа Лъв XIV

Преди началото на войната Олешки е имал около 24 хиляди жители. По данни на ръководителя на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна Даниел Бел в града са останали около 1700 души, сред които 47 деца.

Междувременно 71-годишният папа продължава възстановяването си в римската болница "Джемели" след операция по повод рак на белия дроб. По информация на Ватикана състоянието му постепенно се подобрява и той вече може да работи и да извършва обичайни ежедневни дейности.

Още: Руснаците отнемат на гладуващите украинци в Олешки доставената с дронове храна от ВСУ

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Путин война Украйна Олешки папа Лъв XIV
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес