След разговор между папа Лъв XIV и Путин: Ще има ли помощ за бедстващите в окупирания град Олешки?

Папа Лъв XIV е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Той е изразил дълбока загриженост относно хуманитарната ситуация в град Олешки, Херсонска област, и е призовал за примирие, за да се позволи доставка на храна и медицинска помощ, както и доброволна и безопасна евакуация на цивилни лица, съобщиха от Ватикана. Това е вторият телефонен разговор между Лъв XIV и Путин. Първият се състоя през юни 2025 година, отбелязва Ройтерс.

От руска страна потвърдиха за разговора. Според информацията от Кремъл, Путин е заявил, че подкрепя инициативата на Ватикана за доставяне на хуманитарна помощ на цивилното население в контролирания от Русия украински град Олешки и е готов да сътрудничи за осъществяването ѝ, предаде Ройтерс, като се позова на Кремъл.

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"Инициативата на Ватикана за създаване на необходимите условия за гарантиране на безопасността на населението и осигуряване на жизненоважни доставки получи подкрепа", се посочва в изявление на Кремъл. От руското президентство допълниха, че двете страни са се договорили да си сътрудничат по въпроса.

Папа Лъв XIV е изразил дълбоко безпокойство за хуманитарната обстановка в Олешки, който се намира в Херсонска област и е под руски контрол от февруари 2022 година. Градът е изправен пред задълбочаваща се продоволствена криза. Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставките на помощи за местното население. Москва признава, че в града има сериозен недостиг на храни и медицински материали, като твърди, че руските въоръжени сили работят за разрешаването на проблема. Руската страна обвинява Киев, че пречи на доставките.

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Преди началото на войната Олешки е имал около 24 хиляди жители. По данни на ръководителя на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна Даниел Бел в града са останали около 1700 души, сред които 47 деца.

Междувременно 71-годишният папа продължава възстановяването си в римската болница "Джемели" след операция по повод рак на белия дроб. По информация на Ватикана състоянието му постепенно се подобрява и той вече може да работи и да извършва обичайни ежедневни дейности.

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