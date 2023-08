След удара по важен завод - още няколко атаки по руския град Брянск (ВИДЕО)

Руският „Телеграм“ канал Astra съобщи, че в 6:10 ч. на 30 август е станала експлозия в сградата на регионалния следствен комитет. Според информацията, получена от радиообмена на GPS 101, няма огън.

Прозорците са счупени. Няма пострадали, съобщава градската администрация.

Районът на сградата е отцепен, както се вижда и от снимки от мястото на събитието.

An explosion could be heard in the building of the #Bryansk Investigative Committee



The city administration wrote about it. The area of ​​the building was cordoned off. According to preliminary information, there were no casualties.