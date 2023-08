Война на дронове: Удари по руски военни самолети, завод за ракети "Искандер" и не само (ВИДЕО)

Най-важната - срещу летището на северозападния руски град Псков и завод за ракети "Искандер" е бил извършен изглежда успешен удар. Информация за случващото се появи около час и половина след полунощ българско време, като в различни руски източници се говори за атака с 20 дрона. Стигна се дори до слухове, че дроновете са пуснати от територията на Естония: Мощна атака с дронове срещу летище в северозападна Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Според предварителна информация от руските служби за Спешна помощ са повредени четири тежки товарни самолета Ил-76. Пожарът е бил локализиран, пише БТА.

"Министерството на отбраната е в процес на отблъскване на нападение с дрон срещу летище Псков", съобщи губернаторът Михаил Ведерников в Телеграм.

"По първоначална информация няма пострадали. Мащабът на разрушенията се изяснява", допълва той, като посочва, че лично е бил на мястото на инцидента от самото му начало. По-късно той добави, че летището ще остане затворено до изясняване на размера на щетите.

Губернаторът публикува и видеокадри от случилото се:

За гасене на възникналия след атаката пожар са мобилизирани 21 пожарни и 65 пожарникари. Колко обаче може да се вярва на думите на Ведерников, вижте долното видео:

В Псков е въведен извънреден режим на готовност - план "Еделвайс", като са мобилизирани руските специални служби - раздадено им е оръжие и основната им задача е да осигурят периметъра около военното летище, но и да охраняват улиците на града. Няма да работи и летището в Псков - през целия ден. Това обаче в известна степен прилича на "след дъжд качулка":

Въздушното пространство над летищата Внуково, Домодедово и Шереметиево също беше затворено - по вече известния план "Ковер", когато има атака с дронове, съобщи контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС, като се позова на "авиационните служби". Има официално съобщение за свален дрон в Московска област

Удар и в Брянск - по фабрика за микроелектроника

Атака е имало и срещу завода "Кремни ЕЛ", който е известен с това, че произвежда чипове за ракетите "Искандер". По предварителни данни там има разрушения, на място са руските спешни служби. Местният губернатор Александър Богомаз уверява, че всички дронове били свалени, руското военно министерство съобщава за 3 свалени дрона - дали е така, вижте видеото:

Атаките с дронове - една след друга

Удари е имало още в Калуга, както и в Севастопол - съобщения за това излязоха в Телеграм, има информация и в ТАСС.

Според губернатора на Калуга Владислав Шапша, един дрон е свален в Сухинчински район и имало щети по жилищна сграда. По интересно е уточнението, че дрон е ударил по "резевоар за гориво" - твърдението на губернатора е, че е бил празен:

В Орловска област също е имало атака - според руското военно министерство е свален един дрон, но губернаторът на областта говори за два дрона.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев пък съобщава за сваляне на дронове над Черно море: