Словакия става втората страна, която ще изпрати изтребители МиГ-29 на Украйна

"Словашкото правителство току-що одобри изпращането на 13 самолета МиГ-29 в Украйна. Обещанията трябва да се спазват и когато президентът Зеленски поиска повече оръжия, включително изтребители, казах, че ще направим всичко възможно", написа той в Twitter.

"Радвам се, че и другите правят същото. Военната помощ е ключът за това да осигурим въдможност на Украйна да защити себе си и цяла Европа срещу Русия", допълни Едуард Хегер.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia