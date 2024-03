Среднощни руски атаки с дронове по Харков и Одеса, има жертви (ВИДЕО)

В резултат на нападението в Одеса се е срутила част от жилищна сграда, съобщи кметът на града Генадий Труханов. Един човек е убит, а седем ранени, сред които и дете на 3 години. На мястото работят спасители. Отломките се разчистват и под тях може да има хора.

2.03.24 Odessa. Ukraine

A russian drone attacked a residential multi-storey building. There are dead. People under the rubble. pic.twitter.com/2ISf0iBgWa