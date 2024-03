Нидерландия и Украйна подписаха споразумение за сигурност (ВИДЕО И СНИМКИ)

"Днес Марк Рюте и аз подписахме двустранно споразумение за сигурност между Украйна и Нидерландия, което включва 2 млрд. евро военна помощ за Киев през тази година, заяви Зеленски в Телеграм.

Today, @MinPres Mark Rutte and I signed a bilateral security agreement between Ukraine and the Netherlands.



The document includes €2 billion in military aid from the Netherlands this year, as well as further defense assistance over the next ten years.



It also prioritizes the… pic.twitter.com/CIMa67WLuh