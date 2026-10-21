Войната в Украйна:

Среща поредна с Уиткоф: Путин е готов на всичко за мир ... в Иран (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 13:49 часа 1279 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
Среща поредна с Уиткоф: Путин е готов на всичко за мир ... в Иран (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е готов "по всякакъв начин" да съдейства да се прекрати войната, но войната в Иран. Това стана ясно от видеокадри от срещата му в Москва със специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. "Малката" подробност е, че на тази среща би трябвало да се говори как да бъде спряна войната в Украйна, която Путин подпали с пълномащабна руска инвазия на 24 февруари, 2022 година.

"Ако можем да допринесем за развръзката във войната там, с радост ще го направим", обяви Путин пред Уиткоф, визирайки Иран, защото от "десетилетия" Русия и Иран поддържали "специална връзка" - ОЩЕ: Думите на Зеленски, които засенчиха напъните на Тръмп да изкара Путин непобедим (ОБЗОР – ВИДЕО)

А за Украйна?

На откритата част от срещата, Путин каза на Уиткоф, че във всички разговори с Тръмп, включително последния, основна тема била да няма военни жертви (може би защото руските прехвърлиха 1,5 млн. - убити, ранени и изчезнали по време на операция, като има оценки, че само убитите са близо 600 000). Но не било само това – и за страданията на цивилни говорели, като Путин специално помоли Уиткоф да благодари на Мелания Тръмп за нейните хуманитарни усилия, сякаш той с една заповед не може да прекрати нуждата от тези усилия. А колко точно го е грижа Путин за цивилните жертви в Украйна, вижте долното видео:

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От друга страна, Уиткоф моментално благодари на Путин, че вдигнал забраната за износ на руски дизел, с патос как това било много полезно "за света, за хората навсякъде по света". Специалният пратеник на Тръмп не забрави да започне с думите колко хубаво било, че вижда пак Путин. Уиткоф посочи и, че носи специални документи за Путин, очертаващи подхода на САЩ за разрешаване на войната в Украйна. Освен това – че се надява на възобновяване на тристранните преговори с участието на Русия, Украйна и Съединените щати, след като в Осло била поставена "основа за прекратяване на военните действия". Той каза и, че Русия и Съединените щати имат перспективи за развитие на икономическите отношения след края на войната в Украйна - Още: Руски дизел тръгва към САЩ, ясно е кога. ЕС действа да намери още пари за Украйна

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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