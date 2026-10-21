Среща поредна с Уиткоф: Путин е готов на всичко за мир ... в Иран (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е готов "по всякакъв начин" да съдейства да се прекрати войната, но войната в Иран. Това стана ясно от видеокадри от срещата му в Москва със специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. "Малката" подробност е, че на тази среща би трябвало да се говори как да бъде спряна войната в Украйна, която Путин подпали с пълномащабна руска инвазия на 24 февруари, 2022 година.
"Ако можем да допринесем за развръзката във войната там, с радост ще го направим", обяви Путин пред Уиткоф, визирайки Иран, защото от "десетилетия" Русия и Иран поддържали "специална връзка" - ОЩЕ: Думите на Зеленски, които засенчиха напъните на Тръмп да изкара Путин непобедим (ОБЗОР – ВИДЕО)
Putin to Witkoff: We have a special, trust-based relationship with our partners in Iran. If we can contribute to the resolution of the war there, we would be willing to do so. https://t.co/pymtlYyEsJ— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
А за Украйна?
На откритата част от срещата, Путин каза на Уиткоф, че във всички разговори с Тръмп, включително последния, основна тема била да няма военни жертви (може би защото руските прехвърлиха 1,5 млн. - убити, ранени и изчезнали по време на операция, като има оценки, че само убитите са близо 600 000). Но не било само това – и за страданията на цивилни говорели, като Путин специално помоли Уиткоф да благодари на Мелания Тръмп за нейните хуманитарни усилия, сякаш той с една заповед не може да прекрати нуждата от тези усилия. А колко точно го е грижа Путин за цивилните жертви в Украйна, вижте долното видео:
Putin to Witkoff: In our conversations, including our most recent telephone call, Trump emphasized the need to end this conflict, above all because of the losses of military personnel. Of course, we are not talking only about military casualties, but also about the suffering of civilians.— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
💔 The horrifying reality of everyday life in Kyiv. A woman breaks down in tears as she watches from her window while a person burns alive inside a car “They're trying to save him. It just hit right here. He was driving down the road, right before our eyes — and it struck his car directly. That's it,” says the Kyiv resident off-camera, unable to hold back her emotions after witnessing the horrifying scene.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
От друга страна, Уиткоф моментално благодари на Путин, че вдигнал забраната за износ на руски дизел, с патос как това било много полезно "за света, за хората навсякъде по света". Специалният пратеник на Тръмп не забрави да започне с думите колко хубаво било, че вижда пак Путин. Уиткоф посочи и, че носи специални документи за Путин, очертаващи подхода на САЩ за разрешаване на войната в Украйна. Освен това – че се надява на възобновяване на тристранните преговори с участието на Русия, Украйна и Съединените щати, след като в Осло била поставена "основа за прекратяване на военните действия". Той каза и, че Русия и Съединените щати имат перспективи за развитие на икономическите отношения след края на войната в Украйна - Още: Руски дизел тръгва към САЩ, ясно е кога. ЕС действа да намери още пари за Украйна
Witkoff to Putin: Trump is grateful for your decision to remove export controls on Russian diesel. It's an example of us working together. I want to thank you for that. https://t.co/Fb8TUkedeU— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
Witkoff to Putin: Thank you, President Putin. It's so good to see you. https://t.co/EQom8lsRNa— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026