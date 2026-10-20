Срещата на Зеленски с Уиткоф в Осло приключи: Защо Уиткоф не се появи на пресконференцията

Срещата на украинския президент Володимир Зеленски с пратеника на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф в Осло приключи преди броени минути. На срещата присъстваха и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб. В момента те провеждат съвместна пресконференция след срещата, но на нея не се появи Уиткоф.

Заявленията на тримата са, че срещата е била конструктивна.

В отговор на въпрос на журналист дали Украйна губи войната на фона на напрежението с Доналд Тръмп, Зеленски отговори, че страната му не губи войната, а губи "хора и време" и затова се стреми да спре руската агресия възможно най-бързо. "Що се отнася до това дали губим войната? Разбира се, че не губим войната. Но губим хора поради руските атаки. Губим хора и време, защото децата ни нямат истински живот, нямат детство. Ето защо искаме да сложим край на войната възможно най-бързо", каза той.

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Един от журналистите попита защо Уиткоф отсъства от пресконференцията. Норвежкият премиер Стьоре отговори, че тя е била предназначена само за политическите лидери и заяви, че Уиткоф ще лети за Санкт Петербург, където утре, 21 октомври, ще има важна среща. Малко по-късно излезе информация от The ​​New York Times, че Уиткоф и Джаред Къшнър, другият преговарящ в американския екип, ще се срещнат с Путин утре във втория по големина руски град. Новината на свой ред потвърди и руската агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.

Зеленски заяви, че през целия ден е получил "положителни" сигнали от администрацията на Тръмп, визирайки не само току-що проведената среща с Уиткоф, но и телефонния си разговор по-рано с държавния секретар Марко Рубио. На въпрос за срещата на върха Русия-САЩ-Китай, която трябва да се състои в Шънджън, Китай, той отново каза, че решения без участието на Украйна са неприемливи.

Йонас Гар Стьоре от своя страна подчерта, че той и финландският президент Александър Стуб са участвали в срещата със Стив Уиткоф днес, за да се опитат да "изгладят" различията между Вашингтон и Киев, и оценяват резултатите като успешни. Стьоре уточни, че Уиткоф ще пътува до Санкт Петербург с предложения, основани на дискусиите, които американците, украинците и европейците са водили в Маями.

Зеленски заяви още, че Киев е готов за преговори и всякаква форма на прекратяване на огъня. "Готови сме за преговори. Това е важно за нас. Готови сме. И ако Бог е дал и нашите силни войници... Те стоят твърдо на бойното поле и това ми помага да бъда силен по време на всякакви преговори", каза президентът.

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"Преди всичко, обсъдихме подробно гаранциите за сигурност. Благодарен съм на американската страна, че отново заяви, че тези гаранции ще бъдат надеждни. Имаме различни предложения. Обсъдихме НАТО, член 5 от Северноатлантическия договор и съществуването на различни видове гаранции за сигурност. Те са изложени на хартия, в документ, който Стив (Уиткоф) ще предаде на руската страна, и ще чуем неговата обратна връзка до седмица", уточни украинският президент.

В същото време руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Русия ще види какво предлагат Уиткоф и Къшнър, но няма да прави политически отстъпки. А европейският външен министър Кая Калас напомни, че Украйна предлага различни варианти за мир и примирие, но Русия не приема нищо - специално тя говори пред Европейския парламент как Путин ескалира в Черно море.

Russia is intensifying its attacks on Ukraine’s export routes. Its aggression in the Black Sea make it harder to put food on people’s plates across the world. A Black Sea freedom of navigation arrangement would protect lives and vital supplies. Ukraine has proposed it. Russia has rejected it. That is why diplomatic engagement must go hand in hand with sustained pressure on Moscow and support for Ukraine. My intervention in #EPlenary ↓ — Kaja Kallas (@kajakallas) October 20, 2026

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