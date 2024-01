Сръбски наемници, биещи се за Русия в Украйна, се оплакват от системно малтретиране от руснаците (ВИДЕО)

Сърбите, които са част от 119-ти парашутен полк, са системно лошо третирани и подлагани на тормоз, казва Берич. Те са бити, наричани от командирите си "цигани", принудени са да излизат в атака със съвсем малко патрони, а останалите, които са им необходими, им е казвано да си набавят сами в боя. Сърбите отказали.

Тогава по думите на Берич, сръбските наемници са били изритани на студа от землянките им, лишени от храна и им е било наредено да подпишат самопризнания за шпионаж. Сутринта на 8 януари при тях дошли военни полицаи, открили огън над главите им, след това ги удряли с приклади.

Берич моли Путин и руското военно министерство да се намесят, тъй като се опасява, че неговите сънародници ще бъдат ликвидирани.

Той казва, че наемниците са подписали договори с руското военно министерство. Тях първо ги събират в специално изградена военна база в Подмосковието, след което ги изпращат на територията на т.нар. Луганска народна република, където ги пращат в бой.

Същевременно сръбските наемници не можели да се върнат обратно в Сърбия, тъй като ги заплашва затвор за наемничество.

