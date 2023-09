Стрелба и удар с дронове: Нагорни Карабах пак е арена на военни действия (ВИДЕО)

От публикувани в социалните мрежи видеа се чуват звуци на стрелба и поне един летящ дрон. Обявена е и въздушна тревога.

An air alert has been declared in #Stepanakert/Khankendi (Nagorno-Karabakh)



Localised anti-terrorist measures have been launched in the Karabakh region, the #Azerbaijani Defence Ministry reports. It that Azerbaijani military were shelled by the Armenian Armed Forces and used… pic.twitter.com/1wqz8fvfUP — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Беларуската опозиционна медия NEXTA цитира азербайджанското военно министерство, което твърди, че се провеждала "локална антитерористична операция" - защото арменски военни стреляли по азербайджански войници, ранили двама и те отвърнали с "високоточно оръжие". Впоследствие се появи и видео на удар с дрон срещу арменски артилерийски комплекс, както и по ПВО "Тор":

"За да се гарантират разпоредбите на тристранното изявление [на лидерите на Азербайджан, Армения и Русия от 9 ноември 2020 г.], за потушаване на мащабни провокации в икономическия регион на Карабах, за разоръжаване и изтегляне на формированията на арменските въоръжени сили сили от нашите територии, за неутрализиране на тяхната военна инфраструктура, за гарантиране на безопасността на цивилното население, завръщащо се на освободените от окупация територии, държавните служители, участващи в строителни и възстановителни работи, и нашия военен персонал, както и възстановяването на конституционния система на Република Азербайджан, в региона са започнати локални антитерористични мерки" - така контролираната от режима в Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС предава какво е казало азербайджанското министерство. И добавя: "В съобщението се отбелязва, че в рамките на прилагането на мероприятия с високоточно оръжие ще бъдат ликвидирани позиции, формирани от арменската армия, нейните обекти на военното предназначение и военна техника, както и дълговременни огневи точки. От Министерството на отбраната на Азербайджан заявиха, че обектите на гражданската инфраструктура и гражданското население не са цели (на операцията)".

Същевременно арменското министерство на отбраната отрече, че в Нагорни Карабах има части на арменската армия.

Azerbaijani forces are conducting strikes on Stepanakert/Khankendi. This strike is reported as one on an Armenian TOR air defense complex. pic.twitter.com/tY1TwEx6Ii — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2023

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова също коментира, че Руската федерация е осъществила контакт с Азербайджан заради "антитерористична операция в Карабах". Захарова добави, че Москва е много разтревожена от ескалацията. Припомняме, че Русия има "мироопазващ контигент" в Нагорни Карабах - сега Захарова обяви, че руските войници щели да си изпълняват задълженията независимо от обострянето на ситуацията.

Армения: Вече не можем да разчитаме на Русия да ни защитава

"Russia is in contact with Azerbaijan in light of the anti-terrorist operation in Karabakh," Spokeswoman for the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Maria Zakharova said. pic.twitter.com/TimZWa8Vlg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2023

Не се размина и без подигравка към руснаците - с въпрос в социалните мрежи къде са избягали, явно предвид това, че азербайджанската армия действа наедро без изобщо да се съобразява с "руските миротворци":