Стрелба с поне 11 жертви на полигон за мобилизирани в Белгород

Президентът на Таджикистан към Путин: Искаме да ни уважавате, ние не сме по-нисши от руснаците (ВИДЕО)

ТАСС нарича случилото се "терористичен акт", а извършителите са определени като терористи от руското военно министерство, но в материала изрично е посочено, че те са "граждани на страни от ОНД". ОНД е организацията, която се сформира след разпадането на СССР и всъщност се възприема като определение за членовете и сателитите на Руската федерация.

Случилото се е станало при тренировъчни занятия "с лица, изявили желание да участват в специалната военна операция в Украйна", гласи трактовката на руските власти. Полигонът е към Западното военно окръжие на Руската федерация.

Според Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, случилото се всъщност показва за пореден път колко зле се провежда мобилизацията в Русия и какви ще са резултатите от нея. Арестович заяви в предаването "Фейгин LIVE", че стрелбата се е случила "на верска основа", като намеква, че е имало скандал между християни и мюсюлмани.

Междувременно, в социалните мрежи се появи пореден видеоклип, показващ какво е състоянието на руската армия. Този път войници от 126-та бригада на руската армия, която е в Крим, се оплакват как на всеки 80 войници има само по 1 БТР и как противникът е много по-добре въоръжен. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA съобщава, че фериботната линия, по която сега вървят товарните автомобили вместо по Кримския мост, е спряна временно заради силни ветрове.

