Съветски военен хеликоптер Ми-24 се разби в Беларус (ВИДЕО)

По предварителна информация екипажът е оцелял, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

A #Russian military helicopter Mi-24 crashed in #Belarus



The crash occurred on the section of the highway between #Ivatsevichy and #Baranavichy. According to preliminary information, the crew survived.