Тайната история - Сирски провали победата на Украйна: Отговор от него и оценка за фронта

Не е вярно, че заради мен е провален планът за контраофанзивата през 2023 година. Това заяви главнокомандващият на украинската армия генерал Олександър Сирски. Сирски визира обширен материал на The New York Times, в който се посочва, че е настоявал основната посока на настъпление да е през Бахмут към Луганск, вместо украинската армия да се съсредоточи за пробив към Мелитопол и прекъсване на сухопътния коридор на руснаците от Крим до Ростовска област. При Бахмут използвахме 2 бригади – ако имахме 5, както пише американската медия, щяхме да си върнем и Бахмут, и Соледар, категоричен е Сирски. Същевременно той казва, че силите на украинците при Бахмут са били недостатъчни, обаче се разчитало на изненадата и на успех да бъдат прекъснати пътищата между Бахмут и Горловка, Бахмут и Дебалцево и Бахмут - Попасна за руската логистика, докато в Запорожка област (Мелитопол, Бердянск) руснаците вече са били готови и с укрепени позиции. При украински успех в Бахмутското направление, който не дойде, 20 000 руски войници са щели да отстъпят заради липса на доставки – Още: Тайната история на войната в Украйна (ВИДЕО)

Русия има вече подготвени за мобилизиране 5 000 000 души, а общо може да мобилизира 20 000 000 души. И всеки месец увеличава войниците си с 8000 – 9000 души т.е. по около 120 000 годишно. Сега руската армия разполага с 623 000 войници в Украйна. Такава оценка направи Сирски.

Според него, няма значителна промяна в непосредствените стратегически цели на Русия – пълно овладяване на Донецка и Луганска област, укрепване в част от Запорожка и Херсонска област и създаване на буферна зона в Харковска, Сумска и Черниговски области (Северна Украйна). Тъй като от почти седмица има удвояване на руските атаки във всички основни направления на фронта, главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) смята, че руснаците вече са започнали офанзивата си срещу Сумска и Харковска област, както украинският президент Володимир Зеленски коментира, че ще стане – Още: Нова офанзива: Зеленски предупреди за Суми и Харков, украински майор видя руснаците да стигат до Молдова

Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces Oleksandr Syrskyi confirms for the first time: Russian forces have effectively launched their offensive in the Sumy and Kharkiv directions



According to Ukraine’s General Staff, Putin’s army had no plans to pause — they are… pic.twitter.com/KERXJkf2EG