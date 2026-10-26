Това, че гледаме да преговаряме, не значи, че няма да се бием: Песков за войната в Украйна

"Решението за възобновяване на тристранните преговори не означава никакви ограничения върху военните действия. Това означава, че нашите въоръжени сили продължават своята специална военна операция и продължават да нанасят масирани и последователни удари срещу военно-промишления комплекс на Украйна, насочени към военни и паравоенни цели. Киевският режим продължава всички свои съответни действия". Така говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на въпрос дали масираната украинска въздушна атака във Воронеж ще бъде счета от Руската федерация за нарушение на опитите преговорният процес за мир в Украйна най-после да потръгне.

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Песков също така подчерта, че хуманитарното прекратяване на огъня в Олешки може да послужи като модел за споразумения в други фронтови райони.

Той също така заяви, че териториалните въпроси могат да бъдат обсъдени по време на предстоящите мирни преговори, но Москва не възнамерява публично да обсъжда подробностите за бъдещите преговори, за да не подкопае мирния процес.

На 25 октомври помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че тристранната среща Русия-САЩ-Украйна, която може да се проведе през ноември в Абу Даби, ще бъде "пробен старт". Говори се за дата след 4 ноември.

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