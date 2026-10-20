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"Това не е проблем само на България и Румъния": ЕП ще гласува резолюция срещу руските атаки с дронове в Черно море

20 октомври 2026, 18:44 часа 1216 прочитания 0 коментара
Снимка: European Union 2026 - Source: EP
"Това не е проблем само на България и Румъния": ЕП ще гласува резолюция срещу руските атаки с дронове в Черно море

Европейският парламент ще гласува в четвъртък резолюция, която осъжда руските нападения с дронове по търговски кораби в Черно море. „Това не е проблем само на България и Румъния, засегната е общата сигурност на Стария континент в контекста на хибридните атаки“, се чу от мнозина депутати тази сутрин в Страсбург. Те предлагат Европа да изпрати мисия, за да гарантира сигурността в Черно море и свободното плаване, тъй като от него зависи хранителният поток за няколко континента.

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„Европейската мрежа от агенции по отбраната и държавите членки ще продължат да обменят информация за ситуацията с мореплаването. „Хъбът за сигурност“, който е инициатива на България и Румъния, беше подкрепен със средства на Европейския съюз и позволява по-добро установяване на реалната ситуация за транспорт в Черно море“, казва Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика.

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Европейски парламент война Украйна ударени кораби Черно море
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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