"Това не е проблем само на България и Румъния": ЕП ще гласува резолюция срещу руските атаки с дронове в Черно море

Европейският парламент ще гласува в четвъртък резолюция, която осъжда руските нападения с дронове по търговски кораби в Черно море. „Това не е проблем само на България и Румъния, засегната е общата сигурност на Стария континент в контекста на хибридните атаки“, се чу от мнозина депутати тази сутрин в Страсбург. Те предлагат Европа да изпрати мисия, за да гарантира сигурността в Черно море и свободното плаване, тъй като от него зависи хранителният поток за няколко континента.

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„Европейската мрежа от агенции по отбраната и държавите членки ще продължат да обменят информация за ситуацията с мореплаването. „Хъбът за сигурност“, който е инициатива на България и Румъния, беше подкрепен със средства на Европейския съюз и позволява по-добро установяване на реалната ситуация за транспорт в Черно море“, казва Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика.

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