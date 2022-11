Традиция на 400 години: Фойерверки в Англия, Шотландия и Уелс

Наричана още Нощ на фойерверките или Нощ на огньовете, тази есенна традиция е неизменна част от британския календар през последните 400 години.

ОЩЕ: Пиратки и фойерверки в София - само на Нова година или след разрешение от кмета

Гай Фоукс, понякога известен като Гуидо Фоукс, беше един от няколкото мъже, арестувани за опит да взривят сградата на парламента в Лондон на 5 ноември 1605 г. Фоукс и компания бяха католици и се надяваха този терористичен акт да предизвика католическа революция в протестантска Англия.

Англия е била католическа страна, докато крал Тюдор Хенри VIII основава Англиканската църква. Впоследствие католиците бяха принудени да практикуват вярата си тайно.

Докато Фоукс става лице на Нощ на огньовете, друг заговорник, Робърт Кейтсби, е този, който ръководи идеята. Но Фоукс беше експерт по експлозиви и той беше този, който беше хванат под сградата на парламента до склада с барут, оттук и неговата лоша слава.

Кейтсби, Фоукс и техните съзаговорници бяха затворени в Лондонската кула и впоследствие изтезавани и убивани публично.

След осуетения заговор лондончани запалиха огньове в знак на празнуване, а тогавашният крал Джеймс I прие закон, определящ 5 ноември за ден на национално възпоменание.

Every year on November 5, skies across England, Scotland and Wales are illuminated by fireworks as Brits head out into the night to enjoy Guy Fawkes Night celebrations https://t.co/1UW0gYFzGL