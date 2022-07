Трето предупреждение може да няма: Киев коментира ударите по Антоновския мост

Подоляк иронизира изявленията на временната проруска власт в Херсон, че Антоновският мост е средство за руска противовъздушна отбрана, което „прихваща“ украинските ракети, но подчерта, че дори и така да бъде наричан, от реалността не може да се избяга.

Антоновският мост е единственият автомобилен мост в Херсон, който свързва града, разположен на западния бряг на река Днепър, с частта от Херсонска област, намираща се на отсрещната страна.

Мостът бе атакуван и на 19 и 20 юли от ВСУ, в резултат на което на него се появиха кратери от снаряди. След това трафикът на ферибота за товарен транспорт беше ограничен.

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.