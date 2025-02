"Трябва да подготвим план как да спрем Путин": Зеленски се срещна с Джей Ди Ванс (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е провел добър разговор с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Двамата се срещнаха в кулоарите на годишната конференция за сигурността в Мюнхен, предаде Ройтерс. Зеленски заяви, че трябва да се направи повече относно изготвянето на план за прекратяване на войната в Украйна.

Зеленски: Не искам да остана в историята като човекът, помогнал на Путин да окупира страната ми

"Трябва да говорим повече, да работим повече и да подготвим план за това как да спрем Путин“, заяви Зеленски след рая на срещата. В хода на разговора с Ванс Зеленски е заявил, че Украйна иска гаранции за сигурността си преди началото на каквито и да е разговори за края на войната, предаде Асошиейтед прес.

