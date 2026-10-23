Войната в Украйна:

Тръмп предлага на Путин възобновяване на доставките на руски газ за Европа през "Северен поток"

23 октомври 2026, 11:41 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп предлага на Путин възобновяване на доставките на руски газ за Европа през "Северен поток"

Доналд Тръмп прави пореден реверанс към колегата си Владимир Путин като предлага възобновяване на доставките на руски газ за Европа през газопровода "Северен поток" - още един икономически стимул за Кремъл, за да се съгласи на мирно споразумение с Украйна. В същото време Киев все още не е информиран за всички подробности от последните американски предложения, става ясно от статия на The Economist. 

Списанието пише, че Русия ще получи търговски споразумения с американски компании, облекчаване на санкциите и нормализиране на политическите отношения. На Украйна се предлага инвестиционен пакет и присъединяване към ЕС в замяна на отказ от членство в НАТО. В Донбас идеята е да се създаде демилитаризирана зона.

САЩ обаче не могат самостоятелно да решават връщането на руския газ на европейския пазар, тъй като това нарушава законодателството на ЕС, подчертава изданието. 

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Украинските власти се опасяват, че САЩ се готвят да сключат икономически сделки с Русия още преди края на войната.

В същото време The Economist отбелязва, че е много съмнително дали Путин е готов за мир - по-вероятно е за пореден път да проточи преговорите, осигурявайки си едновременно с това отслабване на санкциите.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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