Тръмп предлага на Зеленски икономически облаги в замяна на отказ от територии

Американският президент Доналд Тръмп усилва натиска върху перзидента Володимир Зеленски да приеме мирно споразумение според условията на Русия. Белият дом иска от Киев да се съгласи на териториални отстъпки, а в замяна на отказа от окупираните от Русия територии на Украйна се предлагат икономически облаги, пише The New York Times. Изданието обаче не уточнява дали това би означавало правно признаване на руския контрол над тези суверенни украински територии, или просто прекратяване на усилията за тяхното връщане.

Основната стратегия на САЩ се базира на практическото замразяване на фронта по настоящите линии. Белият дом изисква от Володимир Зеленски да приеме фактическата загуба на контрол върху около 20% от украинските земи, а в замяна Владимир Путин да се съгласи на спиране на боевете.

Както отбелязва NYT, рамката избягва въпроса за правното (де юре) признаване на тези земи като руски. Вместо това се предлага формален модел, близък до този от Корейската война – прекратяване на огъня без международно признаване на анексиите, но с гаранции, че Киев няма да опитва да ги си върне с военна сила.

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В замяна на териториалния компромис САЩ предлагат "икономически морков" за Киев - мащабен пакет за следвоенно възстановяване, подкрепен от западни инвестиции и достъп до финансови фондове, както и ускорени стъпки за икономическа интеграция с ЕС.

Междувременно кореспондентът на Axios Барак Равид съобщава, че след среща с украинската делегация в Норвегия, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф ще замине за Москва, за да представи актуализирано предложение за прекратяване на войната. Очаква се в днешната среща в Осло да участват Володимир Зеленски, както и представители на Норвегия, ЕС и НАТО.

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