Тръмп: Зеленски не е ангел (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново разкритикува украинския държавен глава Володимир Зеленски, като каза в интервю за Fox News, че Зеленски "не е ангел" и не е трябвало "да позволява тази война да се случи". "Зеленски се бореше с много по-голям субект, с много, много по-голям, много по-могъщ", каза Тръмп. "Не трябваше да го прави, защото можехме да сключим сделка", смята републиканецът. Интервюто на Fox News е записано вчера, а втората част беше пусната днес.

Donald Trump criticizes President Zelensky for Putin’s war against Ukraine:



“He shouldn't have allowed this to happen either. He's no angel. He shouldn't have allowed this war to happen." pic.twitter.com/lTDRaKZtzT