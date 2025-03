Тръмп звучи като комик за Украйна, Зеленски с учудващ указ за украинската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руснаците обкръжиха украински части в Курска област. Ако не бях аз, щяха да бъдат унищожени. Успях да убедя Владимир Путин да не го прави – с тези думи американският президент Доналд Тръмп отново повтори казаното вече от него как имало голямо обкръжение на части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област и той помогнал да не стане касапница, като помолил Путин да прояви милост: Тръмп: Хиляди украински военни са обкръжени в Курск, помолих Путин да ги пощади!

🇺🇸🤦 "Tomorrow, I will speak with President Putin to save Ukrainian soldiers who are in a very difficult situation. They are surrounded by Russian forces. If it weren’t for me, they’d be gone already. I managed to convince them to hold off for now." pic.twitter.com/3l3kh4Wsa2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2025

Когато Тръмп обяви "обкръжаването", един куп анализатори, работещи с отворени данни, правиха проверки и не можаха да открият никакви кадри – видео или снимкови, които да потвърждават думите му. Отделно, дори руски източници и то не един не потвърдиха истина в думите му, а напротив – поразително бързо се появиха видеа като това с руски войник, предполагаемо заснето в Суджа, в което той обяснява, че командването забранило да се обстрелват отстъпващите украинци: Руски войник от Суджа за изцепка на Тръмп: "Казаха ни да не закачаме украинците" (ВИДЕО)

Факт е, че украинците трябваше да отстъпят бързо от Суджа. Факт е и, че Тръмп беше изрично питан и дали това не се е случило, защото той нареди спиране на подаването на американски разузнавателни данни (включително сателитни) за няколко дни на Украйна. Особено на руска територия, чужда земя, разузнаването е нещо изключително решаващо, още повече, че украинците не са строили някакви големи укрепени позиции и разчитаха на война с бързи маневри, което изисква точна информация. Тръмп обаче отрече, че решението му е повлияло – но то съвпадна точно с успешната руска атака на Суджа: Украинците оставиха едни от най-добрите си оръжия в руски ръце в Курск: Кои са те?

"Утре Тръмп ще каже, че украинци са замесени в убийството на Кенеди", иронизира известният украински военен канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Изглежда Путин има частичен успех в играта на дипломация за мир с Тръмп. Днес двамата ще говорят за "земя" и "енергийни централи" плюс "разделяне на определени активи" - това каза самият Тръмп и за американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната тези думи са сигурен знак, че Путин успява да наложи някои свои виждания и да постига някои свои цели. В дневния си обзор ISW дава и примери за продължаващото говорене на официални руски лица, които поддържат позицията, че Украйна не може да е суверенна държава – трябва да е "неутрална", да не е в НАТО, да има разоръжаване. Поредният случай на такова говорене – руският зам.-външен министър Александър Грушко пред "Известия", който също като прекия си началник Сергей Лавров отхвърли идеята европейски миротворци да идват в Украйна, като подчерта, че първо трябвало да има подписано споразумение за мир и едва като то бъде подписано страните по него да говорят и постигат съгласие дали има нужда от международна мироопазваща мисия в Украйна. Сигналът от Киев е категоричен – украинският външен министър Андрий Сибиха повтори, че не може никоя държава да казва на Украйна къде да членува и къде да не членува, както и че украинската армия е най-силната гаранция за сигурност на Украйна. "Изглежда Кремъл се опитва да диктува кога и как да текат преговорите за примирие и бъдещ мир, в каква последователност, като настоява окончателните мирни преговори да предшестват всякакви дискусии за мироопазващи мисии в следвоенна Украйна", заключва ISW: Великобритания се кани да прати войници в Украйна завинаги

Близо сме до сделка за мир

На редовния брифинг в Белия дом, говорителката на американската администрация Карълайн Лийвит смело обяви, че никога досега „не сме били по-близо до сделка за мир. Президентът е решен да го направи“.

В същия брифинг обаче Лийвит посочи, че ако има провал на преговорите за примирие и мир заради Русия, то САЩ може да наложи нови санкции: "Президентът Тръмп е готов да направи необходимото. Засега няма детайли – няма да говоря предварително, преди президентът да вземе такова сериозно решение".

🇺🇸❗ If peace talks with Russia fail, the U.S. may impose new sanctions, says White House Press Secretary Karoline Leavitt.



"Trump is ready to do it if necessary. But for now, there are no details—I won’t get ahead of the president on such a serious decision." pic.twitter.com/QAykcTFW0V — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2025

След приказките пред камера, Тръмп не пропусна да се изяви и в Truth Social, своята социална мрежа - много елементи от "мирното споразумение" били готови, убийствата трябва да спрат сега, защото загивали по 2500 войници седмично общо от двете страни.

На целия този фон, интересен щрих – украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който позволява украински войници и военни части да се разполагат извън Украйна при обявено военно положение в Украйна. Като основания за това се сочат защита на националната сигурност и сдържане на агресия срещу Украйна, защита на украинския суверенитет и самозащита съгласно член 51 от Хартата на ООН.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозен скок в руската военна активност в Украйна на дневна база, но общият обхват е далеч от най-тежките дни през декември, 2024 година. Има увеличение с 43 бойни сблъсъка на 17 март спрямо 16 март – общо са станали 155 бойни сблъсъка съгласно сводката на украинския генщаб. Запазва се мащабът на руските бомбардировки с управляеми авиобомби (КАБ) – 139 за деня, само 4 повече на дневна база. 42 от руските бомби са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия. Малко под 5800 снаряда са изстреляни от руснаците за последното денонощие т.е. тук промяна на практика няма. Използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе са 2500, като и тук промяна няма, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Интересен щрих по отношение на КАБ – появи се видеозапис от миналата година, при която с американска ПВО система Patriot украинците успяват да направят засада на руска щурмова авиация, в случая два изтребител-бомбардировача. Това е станало, въпреки че руски Су-35 е успял да засече американското ПВО с радара си, но руснаците не са успели да го взривят преди ракетната система да взриви тях. Сега Украйна страда от недостиг на ракети-прехващачи за Patriot, след като имаше и малка пауза в доставката на американско оръжие заради методите на Тръмп да принуди Зеленски "истински да иска мир":

🇺🇦A Ukrainian Patriot crew set up an ambush on Russian bombers during last year's mission to stop KABs. After quickly getting into position, they locked onto a Su-35S using radar. Despite facing multiple threats, they launched missiles and successfully took down two targets, one… pic.twitter.com/Of7WVf6X6X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2025

Най-горещото направление е Покровското – 44 отбити руски пехотни атаки там. Още 14 са спрени в Новопавловското направление, южно от Покровското. Украинските данни сочат руски атаки и опити за напредък на север от Велика Новоселка, през селата Весело и Розлов към село Константинопол, което сега е основна точка на украинската защита в този сектор на фронта. 25 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, където украинците успяха да си върнат позиции вътре в града и около него, с което докараха сериозни проблеми с артилерия на руската армия там. Сега руснаците основно се опитват да превземат двете мини западно и северно от Торецк, откъдето идват много украински обстрели. 18 руски пехотни атаки са спрени в Курска област, по 10 в Лиманското и Ореховското направление (западната част на Запорожка област), а 9 – в Купянското направление, северно от Лиманското - ОЩЕ: Военните козове на Путин в Украйна: Новите стратегически опасности (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският военен пропагандист Семьон Пегов, който поддържа телеграм канала WarGonzo, подчертава, че в Новопавловското направление украинците сериозно затрудняват руснаците – той не говори с точни райони, но вероятно става въпрос за село Константинопол и руската цел да бъде прекъсната магистралата Запорожие – Донецк. Пегов обаче изрично си признава, че във важните села за южната дъга на Покровск – Шевченко, Котлино, Песчано (Пищане), Удачно, ВСУ сериозно се съпротивляват. Всъщност в тези четири села имаше успешни украински контраатаки и установяване на позиции, след като тези населени места бяха изгубени в края на миналата година – така руската армия беше върната по-назад и отново трябва да се труди, ако иска да осъществи полуобкръжаване на Покровск от юг на запад. "Офицер+" специално пише за Успеновка – източната ѝ част преминава ту в украински, ту в руски ръце по няколко пъти дневно. Руснаците трупат резерви и боеприпаси да атакуват линията Удачно – Котлино, която загубиха наскоро, предупреждава украинският военен Станислав Бунятов, оператор на военни дронове в батальона "Айдар".

И Пегов, и "колегите му" от "Два майора" отчитат упорити боеве при Гоголевка и Гуево, тоест само на няколко километра от границата с Украйна, в Курска област. В тези райони украинците заеха позиции на висок терен при отстъплението си от Суджа. Рано е да се говори, че Гоголевка е върната в наши ръце, казва Пегов и уточнява: "Вероятността от контраатака на украинската армия изглежда малко вероятна, тук са изпратени допълнителни подкрепления за организиране на защита на границата от ВСУ".

За Лиманското направление "Офицер+" специално обръща внимание, че руснаците са превзели важни позиции на висок терен при село Белогоровка (Билохоровка), на река Жребец. Това е важна опорна точка и за Северското направление. Ясно е какво искат руснаците – контрол над Белогоровка и позиция за артилерийски огън в района на Терно и Ямполовка (на север) плюс Серебрянския горски резерват до Кремена, за да бъдат изтласкани украинските части до река Северски Донец на запад и да се създаде реална опасност Северск да падне, подчертава украинският военен телеграм канал – същото нещо отдавна коментира и украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец.

Краєвиди селища Білогорівка, Луганщина

Деякі джерела заявляли,що в Білогорівці нібито всі панівні висоти,як і саме село зайняли росіяне

Ця інформація не відповідає дійсності

Запеклі бої за кожен метр тривають

Відео від воїнів 81-ї окремої аеромобільної бригади pic.twitter.com/L6hC9xxaxf — Мисливець за зорями (@small10space) March 18, 2025

(КАРТА) Двата руски източника отчитат бавен руски напредък в западната част на Запорожка област, в района на селата Щербако и Мало Щербако, югозападно от Орехов. Да, има руска активност там, има и руски напредък, потвърждава о.з. полковник Константин Машовец в профила си във Facebook.

An epic destruction of an enemy ammunition depot by an FPV drone operated by Special Operations Forces in the Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/PqTHY6c5au — WarTranslated (@wartranslated) March 17, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 137 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. 63 от дроновете са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, а 64 – с електронно заглушаване. Това означава, че 10 дрона са успели да пробият украинската противовъздушна отбрана. Щети и то сериозни, с избухнали пожари, има в 2 предприятия в Днипро (Днепропетровск) – украинската спешна служба публикува снимки как пожарникарите гасят, без да уточнява какви са предприятията. Общо 133-ма пожарникари и 42 пожарни са участвали в гасенето на пламъците.

Още: За поредна нощ: Русия и Украйна си разменят въздушни удари (ВИДЕО и СНИМКИ)