Руски войник от Суджа за изцепка на Тръмп: "Казаха ни да не закачаме украинците" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път показа, че няма равен когато става въпрос за бомбастични думи, но и действия. Той втрещи с думите, че помолил руския диктатор Владимир Путин да пощади животите на "хиляди обкръжени украински войници" в Суджа. Само че украинският генщаб опроверга това, а своеобразно потвърждение, че няма обкръжени украинци даде и руски войник и то от Суджа - но руският източник е по-интересен и загатва, че изглежда има договорка зад затворени врати, водеща към примирие: Мирът на Путин с помощ от Тръмп: Над 3 години "специална военна операция" и Русия освободи руския град Суджа (ОБЗОР - ВИДЕО).

Че руската армия си върна Суджа е факт от поне 36 часа, а множество видеа от мястото на събитието показват ситуацията. Поредното от тях е доста интересно - руски войник казва, че градът е в техни ръце "като цяло" и че им е заповядано да не закачат изтеглящите се украинци: Тръмп: Хиляди украински военни са обкръжени в Курск, помолих Путин да ги пощади!

"Става въпрос за 8000 - 10 000 от тях. Изумен съм от тази война - (нецензурна дума) за пари. Можем да ги ударим и обстреляме, но командването казва - не, оставете да ги напуснат", казва войникът:

Russian fighter, apparently participating in the battles near Sudzha in Russia’s Kursk Oblast, disclosed that their command has inexplicably barred them from targeting Ukrainian forces during their withdrawal. pic.twitter.com/btmRI7vZK1