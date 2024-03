Украинска ракета "Нептун" порази кораба "Константин Олшански" (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Още: Руският кораб "Иван Хурс" не може да избяга от украинските ракети - пак е поразен

По думите му корабът е стоял в Севастополския залив и 9 години не е бил боеспособен - просто е бил разглобяван за резервни части. През последната година обаче руснаците започват да го възстановяват след като осъзнават, че след успешните украински удари остават без големи десантни кораби.

Плетенчук обяви, че в момента се изясняват щетите по кораба.

⚡️Ukraine claimed it hit Russian Project 775 Ropucha-class landing ship Konstantin Olshansky with a Neptune R-360 anti ship missile. After taking damage, the ship is now taken out of service while exact damage is being determined, navy spokesman Dmytro Pletenchuk said.



The ship…