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Украинската армия още не усеща САЩ да са вдигнали ограниченията за Starlink (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 11:44 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Украинската армия още не усеща САЩ да са вдигнали ограниченията за Starlink (ВИДЕО)

"Към момента не отчитаме отмяна на никакви ограничения за Starlink", обяви Серхий Бескрестнов, известен с псевдонима "Светкавицата" - украински военен експерт и консултант по радиотехнологии, радиоелектронна борба, радиоразузнаване и военни комуникации на президента Володимир Зеленски. Той даде да се разбере, че армията все още не усеща САЩ да са вдигнали изцяло лимитите, наложени по-рано върху военния вариант на сателитната мрежа - Starshield.

"Има единични случаи, в които Starlink може да се развива малко по-бързо от ограниченията, но това вероятно се дължи на алгоритъма на SpaceX (компанията на Илон Мъск, която е собственик - бел. ред.) или на конкретни условия на ползване, а не на отмяна на ограничение", написа Бескрестнов в Telegram.

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По последна публична информация, която стана известна след разговорите на Зеленски с американския пратеник Стив Уиткоф в норвежката столица Осло тази седмица, САЩ са възстановили обмена на разузнавателна информация и правят всичко възможно да отменят и ограниченията върху Starlink/Starshield. Това е ключово за украинските сили, които разчитат на сателитната система най-вече за операциите с дронове на фронта.

Тръмп: Няма значение дали съм се обадил на Мъск, той сигурно е оправил нещата

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Доналд Тръмп обяви, че Илон Мъск вече е вдигнал ограниченията за Starlink. Въпреки това, в интервю за CNN, Зеленски поясни, че военната модификация Starshield все още е частично ограничена. Разрази се истински спор за това кой е отговорен, като според последна информация на WSJ президентът на САЩ се е обадил на технологичния милиардер да отмени лимитите: WSJ: Тръмп звъннал на Мъск и го помолил да няма ограничения на Starlink за Украйна.

"Не искам да коментирам това – знаете ли, няма никакво значение дали аз съм се обадил, или някой друг", коментира пред медиите Доналд Тръмп. "Предполагам, че в крайна сметка той го е върнал обратно", каза президентът, визирайки изпълнителния директор на SpaceX Илон Мъск.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвини европейските страни, че "почти единодушно решиха да водят регулаторна и лицензионна война срещу SpaceX, а сега всички се втурват към SpaceX, като казват: „Моля ви, направете това, което искаме от вас"".

"Мисля, че това потвърждава едно от нещата, които президентът повтаря от много години - европейските страни зависят от американската технология, американските компании и американската армия, докато европейските политически лидери обичат да критикуват Съединените щати, въпреки че зависят толкова силно от тях", заяви Джей Ди Ванс.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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