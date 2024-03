Украински пилоти за F-16 завършиха обучението си във Великобритания

Става въпрос за основно летателно, наземно и езиково обучение. Сега пилотите ще се обучават във Франция – вече курсът е за напреднали, като след него летците почват обучение с тренировъчни полети с истински F-16.

"Като част от тяхното обучение, пилотите бяха учени на общо управление на самолети, летене с инструментите на самолета, навигация и усъвършенствано летене в формация. Те също преминаха обучение по английски език, за да подобрят възможностите за оперативна комуникация с военновъздушните сили на НАТО – английският е стандартизираният международен език за полети", гласи ключовата част от съобщението. Там е уточнено, че курсът във Франция вече ще е само за използване на F-16.

"Харесва ми да съм в Обединеното кралство и да бъда част от тази програма за обучение. Курсът беше предизвикателен и приятен. Направи ме по-добър пилот. Благодарен съм на Обединеното кралство за подкрепата му за Украйна и съм благодарен лично на инструкторите от Кралските военновъздушни сили, че ме подготвиха за бъдещето", коментира един от украинските пилоти.

