Украински саботаж на жп линията Ростов - Мариупол - Бердянск (ВИДЕО)

Украинското партизанско движение "Атеш" се похвали в официалния си канал в Телеграм със саботаж на релейна станция по жп линията, която свързва Ростов-на-Дон с окупираните от руснаците украински градове Мариупол и Бердянск, пристанища на Азовско море.

Въпросната жп линия е транспортна алтернатива на Кримския мост.

Partisans conducted a series of sabotage operations on a new railway line in southern Ukraine, which connects Rostov-on-Don to Mariupol via Berdyansk. The resistance group "Atesh" notes that this railway line would become the most effective route for transporting military… pic.twitter.com/zlbL8Efzel — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2024

"Палежите на релейни станции причиняват неизправности в работата на системите за сигнализация и контрол, което води до забавяне и спиране на движението на влакове с военни товари. Целенасочено продължаваме да нанасяме удари по логистиката на окупационните сили и правим всичко възможно да осуетим техните планове", пишат от "Атеш".

Още: Саботаж на жп линията, заместваща руските доставки по Кримския мост: Украински партизани се хвалят (ВИДЕО)

Partisans conducted a series of sabotage operations on a new railway line in southern Ukraine, which connects Rostov-on-Don to Mariupol via Berdyansk. The resistance group "Atesh" notes that this railway line would become the most effective route for transporting military… pic.twitter.com/zlbL8Efzel — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2024

Указ-подигравка с руснаците на Зеленски

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който разкрива военни комисариати в градовете Полохи и Васильовка, Запорожка област.

Тънкият момент в указа е, че и двете населени места в момента са окупирани от руската армия.

Още: Новите козове за Украйна и Русия във войната: Оръжия и логистика (ВИДЕО)