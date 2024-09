Украинският Генщаб: Руснаците атакуваха едновременно 10 направления с превъзхождащи сили

През изминалото денонощие руснаците щурмуваха 10 направления на фронта с превъзхождащи сили, се казва в дневната сводка на украинския генерален щаб.

По позициите на украинските военни руската армия е нанесла четири ракетни удара с 19 ракети, както и 71 бомбардировки, в които е използвала и 91 управляеми авиобомби. В същото време руснаците са извършили над 4500 обстрела на населени места и позиции на украинските части, от които 141 от реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

От 182-те атаки за последните 24 часа 63 са били в Покровското направление с най-голяма концентрация в района на Новогродовка. Специално за това направление 109-та бригада на Териториалната отбрана на Украйна (това е военизирано звено, което преди пълномащабната война изпълняваше функции на жандармерия) публикува видеокадри с куп ударени с дронове руски военни превозни средства и уточнение, че руснаците са толкова много, че украинските оператори на дронове и артилерия не смогват:

Video of a large amount of destroyed Russian equipment near Pokrovsk from the 109th TRO brigade. According to them, the Russians are suffering huge losses as they approach the front line, but there are so many of them that the Ukrainian soldiers cannot keep up with the flow.… pic.twitter.com/vJIgy39qdt