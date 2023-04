Украинският премиер се срещна с папата, поиска помощ за депортираните от Русия деца

Шмигал заяви на пресконференция в Рим, че е провел разговори във Ватикана и е обсъдил мирната формула на Киев за прекратяване на 14-месечната война на Русия в Украйна.

Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal met with Pope Francis



Ukrainian Prime Minister gave the Pope a photo album about the war crimes of the occupiers in Bucha, Borodyanka and other Ukrainian cities. pic.twitter.com/sQZCmcfuDl