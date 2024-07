Украйна купува оръжие с руски пари от ЕС, Русия радикализира законите си (ОБЗОР - ВИДЕО)

Първият транш от замразени руски пари за Украйна, който ЕС ще преведе, ще отиде в Киев в началото на август, 2024 година. Това стана ясно от изказване на европейския външен министър (върховен представител за външната политика на ЕС) Жозеп Борел. Парите ще бъдат ползвани за закупуване приоритетно на военно оборудване – системи за ПВО, артилерийски снаряди и т.н. Става въпрос за 1,4 млрд. евро съгласно официалното съобщение от проведената среща на Европейския съвет на външните министри – припомняме, че Г-7 се съгласи печалбите от замразени на Запад руски активи, а не самите активи (около 300 млрд. евро, задържани в ЕС, САЩ, Канада, Великобритания), да отиват в помощ на Украйна.

Междувременно, Русия засилва юридическото си сътрудничество със Северна Корея, а руското правосъдно министерство предложи нов законопроект, с който се дават дефиниции що е то русофобия, ксенофобия, радикализъм, екстремизъм. Накракто – с предложенията се цели да се разширят възможностите за криминално преследване на база тези определения, заключва в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Например, русофобия значи "проява на омраза, враждебност или враждебно отношение към руски граждани, руския език и култура" - едно много широко понятие. Ксенофобия пък е "проява на омраза, враждебност и нетолерантност към определени социални и обществени групи" - отново дефиниция, обхващаша доста широк кръг. А венецът е що е то екстремизъм: "придържане към идеология на насилието, характеризираща се с желание за решителна и радикална промяна в основите на конституционната система на Руската федерация и нарушаване на единството и териториалната цялост на Руската федерация".

В пространна публикация в официалния си канал в Телеграм главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски обърна внимание, че практически няма място по целия фронт в Украйна, където да няма битки. "Противникът не обръща внимание на доста високото си ниво на загуби и продължава натиска към Покровск (специално Сирски посочва село Прогрес, което се намира между Новоселовка Перша и Новоалександровка – КАРТА). Ожесточени са боевете в Красногоровка, Зализно и Пивнично (Торецкото направление), Часов Яр.

Какво е решението – според Сирски е само едно: ефективно нанасяне на достатъчно големи загуби в жива сила и техника на руснаците, както на предна линия, така и в руския тил. Конкретно изброеното от Сирски: стабилно удържане на инженерно подготвените линии и позиции, максимално ефективно използване на всички възможностите на оръжията и боеприпасите, преди всичко дроновете, усвояване на нови методи за унищожаване на руските разузнавателни дронове в условията на недостиг на зенитни ракети с малък обсег т.е. трябва да се ползват само дронове, където Сирски вижда превъзходство на Украйна, и системи за електронно заглушаване. "Нищо ново, изглежда. В същото време изисква владеене на оръжието и техниката, ефективен огън, маневриране, тоест качествена подготовка на всички категории военнослужещи за изпълнение на бойни задачи", заключва Сирски.

Що се отнася до денонощието на 22 юли, на дневна база има рязко повишение на интензивността на бойните действия. Регистрирани са общо 155 бойни сблъсъка по целия фронт на 22 юли спрямо 117 предишното денонощие съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещо си остава Покровското направление – 43 руски пехотни атаки за последните 24 часа, като украинският генщаб изрично посочва Новоалександровка като мястото с най-много руски сили. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке посочва, че руснаците са успели да овладеят още едно село – Лозоватско, което е по средата на линията Воздвиженка – Прогрес (КАРТА). Популярният военно-пропаганден руски телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише изрично, че руската армия е в подстъпните на Воздвиженка, както и противоречи на Рьопке – Лозоватско още не е изцяло под руски контрол. "На по-малко от пет километра от Воздвиженка се намира магистрала Т-05-04, свързваща Константиновка и Покровск. Прекъсването ѝ ще наруши украинската логистика не само в Покровското, но и в Краматорското направление", посочва "Рибар".

Изключително сериозно се повиши интензивността на боевете в Краматорското направление – там главната руска цел е Часов Яр. За последното денонощие руснаците са извършили 30 пехотни атаки там, като украинският щаб посочва като места на боеве и редица села от север и юг на града. Това показва, че руската армия отново търси начин да пробие устойчиво, тъй като до момента каналът "Северски Донец – Донбас" се оказва отлично съоръжение за украинската защита. А руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов отчита украинска контраатака при Клещеевка, на 7 километра югозападно от Бахмут (била неуспешна според Пегов), т.е. при целия руски натиск украинската армия явно има ресурс за активна, а не глуха защита: Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

На този фон, в Торецкото направление е имало 16 руски пехотни атаки – селата Ню Йорк и Зализно са основни точки на боеве и няма сериозни данни за голяма промяна:

В Кураховското направление също е горещо – 17 руски пехотни атаки. От около два дни излиза неофициална информация в руски, украински и западни източници, че Красногоровка – градче с 16 000 души население преди войната, е почти изцяло превзета от руската армия. А Юлиян Рьопке предупреждава, че руснаците вече са в Максимиляновка и контролират една четвърт от населеното място (КАРТА), докато "Рибар" говори в дневния си обзор, че 30% от селото са в ръцете на руснаците.

A rare event was captured on video by the 30th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, showing a sniper duel between a Ukrainian and a Russian sniper in the Bakhmut direction. The Russian sniper nearly hit the Ukrainian soldier from a distance of 1240 meters, but the… pic.twitter.com/fvoKwmaEHx