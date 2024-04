Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

Кастехелми публикува анализа си в Twitter, като той е визуализиран с множество карти на защитните съоръжения на града, изградени от украинците. Важно е да се отбележи - превземането на Часов Яр ще отвори пътя на руснаците към Константиновка, Краматорск и агломерацията със Славянск, т.е. последния регион в Донецка област, който Украйна още контролира.

(КАРТА) Най-голямото препятствие е каналът "Северски Донец - Донбас". Той пречи на атаки с бронирана техника. Но и зад него има допълнителни украински защитни съоръжения и то сериозни:

В момента, руснаците имат някои позиции в микрорайона "Канал" - най-източното предградие на Часов Яр. Там има много сгради т.е. добри защитни позиции, но логистиката до предградието минава през открит терен и това ще е предизвикателство за защитниците т.е. украинската армия, посочва анализаторът: САЩ или помагат бързо на Украйна, или Русия печели и идва ред на НАТО: Оценка (ВИДЕО)

In addition to the canal and fortifications, Chasiv Yar's terrain poses more challenges for the enemy. The area is dotted with small water bodies, fields and some industrial zones. The city is also located on a higher ground. 4/ pic.twitter.com/cHVigPPrk3 — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) April 16, 2024

Освен това има и гористи местности, което може да бъде използвано от руснаците за атаки с малки щурмови групи. Повечето дървета и гористи пояси дават възможност руските сили да търсят пробив и да се закрепят някъде, като постепенно почнат да разширяват зоната на контрол, докато не успеят да постигнат оперативно значим пробив, а удържането на микрорайон "Канал" да е голямо предизвикателство за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), анализира Кастехелми, който предупреждава, че ВСУ трябва да има достатъчно резерви, за да ги хвърли в бой, ако стане ясно, че руснаците почват да се укрепват на някоя позиция в предградието. Украинската армия обаче страда от недокомплектоване, за разлика от руската - поне в момента: Най-възрастната армия в света: Украинските войници са средно 50-годишни и това е проблем

Holding these dense and covered areas requires more troops. AFU must have reserves ready, so that any possible gaps can be quickly filled. This can be difficult for the Ukrainian brigades, which are not fighting in full strength. Russia has plenty of expendable manpower. 9/ pic.twitter.com/KM1XH0qy1z — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) April 16, 2024

На Русия ѝ отне година да се придвижи под 6 километра на запад от Бахмут, откакто го превзе - но предвид ситуацията, сега е моментът за руснаците да опитат да превземат голям район от Донецка област, колкото и да изглежда трудно. Но ако Украйна удържи, то за Русия може да стане тежко на бойното поле - предвид силите, които хвърля, това ще значи сериозна загуба на ресурси: