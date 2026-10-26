Украйна продължава да цели руски заводи за каучук, съответно за ракетно гориво: Удар и във Воронеж (ВИДЕО)

Атака с дронове в руския град Воронеж е нанесла щети на химическия завод „Воронежсинтезкаучук“, потвърждава се от геолокализирани кадри. На видеа и снимки, заснети от очевидци и качени от проукраинския Telegram канал Supernova+, се вижда черен дим, издигащ се над територията на предприятието, собственост на „Сибур“. По-рано губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че снощи над региона са били унищожени 113 безпилотни летателни апарата.

"Над 70 дрона бяха свалени директно над Воронеж“, уточни той. При атаката загинаха двама души, а 17 бяха ранени, сред които и едно дете, заяви губернаторът и потвърди, че са възникнали пожари в промишлени обекти, без да ги назовава конкретно. „Пожари възникнаха в няколко промишлени предприятия (без значителни последствия), в бизнес център в централната част на града, в жилищен блок, в два комплекса от вили, в училищен стадион и в гаражна кооперация", гласи информацията от неговия Telegram канал.

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По-рано се появиха кадри, показващи, че цел е бил голям търговски център - "Галерия Чижов" (ГЧ).

Ударът по "Воронежсинтезкаучук": защо е важен за Украйна?

За атаката по "Воронежсинтезкаучук" съобщава и руският опозиционен Telegram канал ASTRA, който е направил геолокализация.

Продукцията на АД „Воронежсинтезкаучук“ е класифицирана като стоки с двойно предназначение. Този производител на термопластични еластомери и синтетични каучуци се контролира от „Сибур“ от 1998 г., а от 2012 г. ПАО „Сибур Холдинг“ е единственият собственик на компанията.

„Каучуците, произвеждани в завода, се използват за производството на автомобилни, самолетни и велосипедни гуми, както и на каучукови изделия. SBS-полимерите се използват за подобряване на качеството на пътните настилки и покривите“, се посочва на уебсайта на завода.

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Заводът произвежда годишно над 385 000 тона продукция, която се използва, наред с другото, за производството на гуми за военни самолети и тежки колесни превозни средства, както и на каучукови изделия за бронирани превозни средства и корабостроенето. Синтетичният каучук се използва и в производството на ракети. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че заводът участва в производството на твърдо ракетно гориво, което се използва включително за балистични ракети от оперативно-тактическата ракетна система „Искандер“.

Трети ден, трети удар по руски заводи, произвеждащи каучук

Днешната атака е третият удар срещу руски обекти, свързани с производството на каучук, за три дни. На 24 октомври имаше удар по "Толятикаучук" в Толяти, Самарска област, и по "Омск Каучук" в Омск.

На 25 септември ASTRA съобщи за предишния удар срещу „Воронежсинтезкаучук“. Заводът беше атакуван и преди това през декември 2025 г. През ноември същата година във Воронеж беше атакувана ТЕЦ-1 – най-големият доставчик на топлинна енергия в града за жилищни сгради и големи предприятия, включително „Воронежсинтезкаучук“.

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Атака и срещу компания, произвеждаща самолети и компоненти за тях

Украински дронове днес са атакували и Воронежката авиационна производствена компания, част от руското ПАО „Илюшин“, твърди проукраинският Telegram канал "Кримски вятър". Компанията е специализирана в производството на самолети и компоненти, като сглобява самолетите за дълги разстояния Ил-96. Тя е ключов обект в руската авиационна промишленост. Губернаторът на Воронежка област не признава за такъв удар.

Освен това нещо гори в близост до Северния мост, вероятно самият мост, предава още "Кримски вятър". Това е една от трите основни артерии, свързващи десния и левия бряг на град Воронеж. Руското електронно заглушаване, задействано срещу дроновете, предизвиква вълна от удари с безпилотни апарати по жилищни сгради и дворове, отчита каналът.