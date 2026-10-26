За 3 дни Украйна взриви 6 завода директно свързани с руските ракети: Storm Shadow също се намеси (ОБЗОР - ВИДЕО)

Цели 10 много важни обекта за руската военна машина и за руската държава бяха поразени от далекобойни украински дронове и ракети само в рамките на периода 23-25 октомври. И 6 от тези обекти са различни заводи, директно свързани с производство на различни видове боеприпаси, включително ракети и дори ракетни системи.

Първи беше завода "Азот", собственост на АД "Уралхим ОХК", в Пермски край, в град Березники. Иронично или не, вчера също в Березники беше атакуван заводът АВИСМА. "Азот" произвежда амоняк, азотна киселина, амониев и калиев нитрат, урея, нитритно-нитратни соли и други химически продукти. Азотната киселина се използва от предприятията на отбранителната промишленост за производство на взривни вещества и барут, включително Пермския барутен завод, Уралския завод в Соликамск, Алексинския химически завод и Бийския завод. А АВИСМА е най-големият производител на титаниева гъба в света. Този вид титан се ползва за производство на самолети, хеликоптери, подводници, бронирани машини, ракетни системи – ОЩЕ:

Един от най-впечатляващите удари беше този в руския завод "Протон", в град Орел. Предприятието произвежда полупроводникови устройства, светодиоди и електронни компоненти за специална техника. Произведените от завода компоненти се използват в балистичните ракети "Искандер-М", Х-101 и ПВО комплексите "Панцир-С1". Сред тях са диодни модули 2M420A4 2026, които се използват в крилатите ракети С-71 "Ковер", както и превключвателно-инверторни устройства 249LP5, които се използват в балистичните ракети 9M723 "Искандер-М", с които Русия ежедневно обстрелва Украйна. Смята се, че заводът вероятно произвежда и компоненти, използвани в ядрени ракети. Сателитни снимки, анализирани от Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода", показват поне две ударени сгради в комплекса. В едната сграда се е помещавало производство на силициеви пластини за полупроводници, а в съседното съоръжение са се произвеждали микрочипове за руски оръжейни системи. Губернаторът на областта Андрей Кличков посочи, че четирима души са загинали, един човек е изчезнал, а 19 са ранени – по неофициална информация става въпрос за работещи в завода - ОЩЕ: Украйна попиля с ракети важен за руската военна индустрия завод (ВИДЕО)

Satellite imagery analyzed by Radio Free Europe/Radio Liberty shows two buildings damaged at Russia’s Proton plant in Oryol after the October 23 Ukrainian missile strike. One building housed production of silicon wafers for semiconductors, while the adjacent facility produced microchips for Russian weapons systems. Ukraine’s General Staff later confirmed the strike on the plant. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2026

Footage of Friday's Storm Shadow cruise missile attack on the Proton Plant in Oryol, Russia. #Russia https://t.co/qHgWI2JUD7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2026

Химическият завод "Толятикаучук" също беше успешно ударен от украинските далекобойни дронове. Предприятието произвежда синтетичен каучук и химически компоненти, използвани в производството на гуми и каучукови изделия. По-важжното от военна гледна точка - произвежданите от завода химически материали се използват и за производство на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети. Украинският мониторингов канал "КиберБорошно" посочва, че ударът е поразил две инсталации, едната от които е за синтез на високооктанов компонент за бензин. Украинският военен експерт Олександър Коваленко коментира, че заводът произвежда синтетични каучуци, използвани в производството на гуми, уплътнения и други каучукови изделия за военни превозни средства. По-конкретно, каучук за гуми за камиони и специални гуми; изопренов каучук - гуми, еластични части и каучукови компоненти; бутилов каучук - херметизирани камери, уплътнения, индивидуални изолационни и уплътнителни продукти; бутадиен и други химически продукти. Най-важното - заводът доставя каучук за производството на твърдо ракетно гориво. Каучукът е полимерно свързващо вещество, което изпълнява две функции - той държи частиците окислител и гориво заедно в твърдото гориво и му придава механична цялост – ОЩЕ: Гори руски химически завод в Толяти, удар по подстанция спря тока в окупирания Крим (ВИДЕО)

CyberBoroshno assesses that the October 24 strike on Tolyattikauchuk in Samara region hit the D-3 and IP-3 MTBE synthesis units, with a combined annual capacity of 335,000 tonnes. MTBE is a high-octane gasoline component. The plant also produces synthetic rubbers, butadiene and isoprene, while Ukraine's General Staff says its products are used in components of solid rocket fuel. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2026

В Омск беше уцелен АД "Омск Каучук", част от групата компании "Титан" – тя е специализирана в производството на синтетични каучуци, фенол, ацетон и други химически продукти. Капацитетът на предприятието е около 2000 тона продукти на ден. Продукцията на завода се използва в производството на редица руски оръжия, включително противотанковата управляема ракетна система Д-30СН, крилати ракети 9М727 "Искандер-К", ракети 9М723 "Искандер-М", свръхзвукови ракети 3М22 "Циркон", ракети РМ-48У, ракети 95Я6 "Панцир" и свръхзвуковите ракети Х-47М2 "Кинжал" - на първо място за твърдо ракетно гориво. ОЩЕ: Колосални пламъци в небето и руско признание за атака там, където е най-голямата руска рафинерия (ВИДЕО)

More from Omsk. Footage shows the aftermath of a Ukrainian long-range drone strike on the Omsky Kauchuk petrochemical plant in Omsk. The facility produces synthetic rubber, fuel additives and other petrochemical products used across Russian industry. #Russia#Russia https://t.co/sHtDsuEOrJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2026

За капак в Липецка област беше ударен завод "Енергия", който произвежда батерии за дронове и елементи за ракетни системи. Губернаторът на областта Игор Артамонов каза в официалния си канал в Телеграм, че има 1 загинал и 6 ранени, като това са служители в промишлената зона, и че щети понесла и сградата на местния медицински колеж в Елец, имало и щети "по обекти в промишлената зона".

Украинският мониторингов канал Exilenova+ обаче посочва, че има мащабни разрушения в една от производствените сгради на комплекса на "Енергия" и тя е неизползваема. Украинският военен анализатор Олександър Коваленко обясни каква е важността на предприятието -особеното значение на завода за руския военно-промишлен комплекс произтича от факта, че неговите продукти се използват в системи за управление и оръжия, включително боеприпаси за самолети, включително умни бомби (УМПК). Коваленко посочва: "Енергия" произвежда батерии 9Б283 за балистичната ракетна система 9М723 "Искандер-М". Доставя елементи 9Б280-1 за крилата ракетна система 9М727/728 "Искандер-К". Произвежда и химически източници на енергия Т-657 за свръхзвуковите ракети 3М22 "Циркон". Заводът произвежда и бордови батерии 9-С-7760.00.01.00, свързани със свръхзвуковите ракети Х-47М2 "Кинжал". Батерията 9Б281 се произвежда в завода за ракетата земя-въздух 95Я6, използвана от зенитната ракетна система "Панцир-С1". В съвременните ракети и управляеми боеприпаси източниците на ток поддържат електронните и управляващите системи. По-конкретно, специализирани термични батерии могат да се активират непосредствено преди стрелба и да осигуряват необходимата мощност за ограничено време. Прекъсванията в доставките на батерии могат да попречат на сглобяването на крайния продукт, дори ако корпусът, двигателят и електрониката са налични. Невъзможно е обаче автоматично да се заключи, че спирането на един доставчик напълно спира производството на конкретна ракета - трябва да се вземат предвид наличностите, алтернативните производители и възможността за подмяна на компоненти. "Енергия" е второстепенно предприятие във веригата за производство на оръжия - не е задължително да произвежда крайната ракета, но произвежда специализирани компоненти, без които готови ракети не може да функционират правилно:

The Energia plant in Yelets after today’s cruise missile strike. Extensive damage is visible at the facility. #Russia https://t.co/05d1rZQY5f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2026

Особен акцент във всички тези атаки – има данни, че британски крилати ракети Storm Shadow са използвани при ударите срещу "Протон" и "Енергия". А освен това беше уцелен и районът на руското военно летище "Балтимор", както и бившия Воронежски военен авиационен инженерен университет (ВВАИУ), който е специализиран в обучението на военни авиационни инженери, техници и специалисти по авиационна поддръжка – официално губернаторът на Воронежка област Александър Гусев не го призна.

Мир все някога?

Вчера, 24 октомври, Юрий Ушаков, основен съветник на руския диктатор Владимир Путин, заяви, че Русия е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и САЩ след 4 ноември. Той каза, че планираната среща ще бъде всъщност на предварително ниво и очакванията за някакъв значим дипломатически пробив тогава трябва да останат ниски. Ушаков добави, че Европа също трябва да участва, защото нейната позиция може да бъде ключова. Путин и американският му колега Доналд Тръмп може да проведат двустранна среща на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън - тази възможност в момента се обсъжда, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Междувременно Тръмп заяви, че тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ ще се проведат скоро. И даде тон пак – Русия давала петол (вече дори не дизел) на света, не на Съединените щати и това било много добре. Но украинският президент Володимир Зеленски предупреди пред украинската телевизия ТСН, че за да има преговори, Украйна ще иска стоп на ударите по енергийни обекти и по кораби, ще иска равностойна размяна на военнопленници, както и че няма да се съгласи на ограничение на армията си, неутралитет или признаване на окупирани от руснаците украински земи за руски. Ограничението на силата на армията, неутралитет и признаване на украински земи за руски са червени линии за Украйна:

Trump: "I think both Russia and Ukraine want to make a deal, we're going to have some talks soon." https://t.co/W1c2LJ7Fs4 — WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2026

Trump says Russia wasn't supplying oil just to them, it was supplying it to the whole world, and that was very good. https://t.co/f9oz3wk3mr — WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2026

Илон Мъск продължи линията на нишани в полза на Русия – трябва да има милост и за руските войници, подписали професионални договори – те нямали избор, освен да ходят да се бият в Украйна и да умират от удари с дронове. Дали нямат избор да обърнат оръжията си срещу този, който ги хвърля на сигурна смърт? И докато Мъск плещи, руският рапър Миша Маваши умря вчера във Воронеж, като прокремълски телеграм канали като Baza и Shot коментират, че той може да се е прострелял смъртоносно по невнимание или да се е самоубил. Маваши, чието истинско име е Михаил Ниц, е върл поддръжник на режима на Путин и основател на руската неонацистка група "Северният човек".

Elon Musk on Ukraine: We should some sympathy for the poor Russian conscripts too. Those kids have no choice but to fight and die in drone strikes. https://t.co/NY5l3AVweC — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

На този фон, Politico излезе с материал, че Европейската комисия иска политическо споразумение до края на годината за това как да се покрие очакваният дефицит от 70 милиарда евро в държавния бюджет на Украйна за 2027 година. От тях, около 40 милиарда евро са за военни цели и 30 милиарда евро за други харчения. Дупката в парите за военни цели може да намалее до 27 милиарда евро, ако страните от НАТО изпълнят всички ангажименти по обещана вече двустранна помощ. Очаква се лидерите на ЕС да обсъдят възможностите за финансиране на извънредна среща на върха на 26 ноември. Украинският президент Володимир Зеленски вече уточни, че на Украйна ѝ трябват 115 млрд. евро за 2027 година, 45 млрд. от които вече са разпределени и тепърва ще бъдат получени. А министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг предупреди, че Великобритания трябва да бъде готова за война в рамките на 1000 дни. Ток каза, че Русия би могла да е способна да атакува до 2030 година. Той добави, че Великобритания трябва да укрепи армията си, за да възпира атаките и да бъде готова да "се бори и печели" заедно със своите съюзници. Но пък Путин говори, че някои европейски компании "почти се разплакаха", когато напускали Русия.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 25 октомври е имало 177 бойни сблъсъка спрямо 193 на 24 октомври. Руснаците са хвърлили 224 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 57 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2451 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 820 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9296 FPV дрона, което е с около 780 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Впечатление от изминалото денонощие прави, че в Славянското и Купянското направление украинският генщаб не регистрира нито една руска пехотна атака, същото е положението и в Олександриевското направление, както и в Ореховското. Z-каналът "Рибар" обаче настоява в дневния си обзор, че украинците безуспешно се опитвали да си върнат Мала Токмачка, като се биели в центъра ѝ – тоест явно са напреднали достатъчно, за да не е селото под руски контрол. 36 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление, още 12 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 13 руски пехотни атаки са спрени в района на Гуляйполе, Запорожка област – всичко това са данни на украинския генщаб, по 8 е имало в Лиманското и Южнослобожанското направление.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 ракета Х-31, 3 ракети Х-59/Х-69, както и 140 далекобойни дрона, 70 от които са с реактивни двигатели. И 3-те ракети Х-59/Х-69 са свалени, както и 112 дрона, 56 от които са с реактивни двигатели, сочи сводката на украинските ВВС. На 15 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи - ОЩЕ: Товарен влак дерайлира в Русия, украински удар по голям руски мол (ВИДЕА)

Ukrainian MiG-29 pilots are intercepting and destroying Russian jet-powered Shahed drones. Among them is pilot “Denfix” of the 204th Sevastopol Tactical Aviation Brigade. #Ukraine https://t.co/k3eOhnGVya — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2026