Украйна: Русия е мобилизирала 46 000 чужденци от 151 страни, за да воюват срещу нас

Русия значително е увеличила броя на чуждестранните наемници в армията си, като те биват изпращани на война срещу Украйна, заяви Дмитро Усов - секретар на Координационния щаб за третиране на военнопленниците и бригаден генерал. Руското министерство на отбраната сключва мащабни договори с чужденци, каза той по време на четвъртата международна конференция „Глобален Крим. Разбиране на Украйна през призмата на Юга“.

„На предишната конференция представихме данни, показващи, че 28 000 чужденци от 138 държави са били мобилизирани или наети в руските въоръжени сили. Днес разполагаме с данни за близо 46 000 чужденци, които са подписали договори и представляват 151 държави“, каза Усов.

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Според него Украйна разполага с личните данни на всеки чуждестранен наемник в руската армия, включително неговото звание, номер на военната му табелка и датата на подписване на договора.

Ukraine says Russia has recruited nearly 46,000 foreigners from 151 countries Nearly half of the foreign prisoners of war surveyed knew they would be taking part in the war, while 47% signed contracts in hopes of obtaining Russian citizenship. The largest increases in the number of foreign recruits have been recorded among citizens of Indonesia, Peru, Sierra Leone and several other countries across Africa, Asia and Latin America. — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026

От 94 договора през 2022 г. до десетки хиляди днес

Броят на чужденците, набирани от Русия за войната, нараства ежегодно. Усов отбеляза, че през 2022 г. са регистрирани едва 94 подписани договора, докато сега броят им е в десетки хиляди.

Руското министерство на отбраната планира да сключи 18 500 договора с чужденци през тази година, като 16 168 вече са подписани, каза Усов.

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Топ 10 на страните

Десетте страни, допринасящи най-много за нарастването на броя на набираните чужденци в руската армия, са:

Индонезия Перу Сиера Леоне Бурунди Чад Филипините Конго Панама Еквадор Зимбабве

В същото време, по думи на Усов, благодарение на работата на украинските структури набирането на граждани от определени държави е било ограничено или напълно прекратено.

Той отбеляза също, че от началото на пълномащабната инвазия украинските сили за сигурност и отбрана са взели в плен граждани от 59 държави.

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Резултатите от проучването на Координационния щаб:

Почти 50% от чуждестранните военнопленници са знаели, че ще се сражават в Украйна;

Почти 47% са подписали договори, защото са искали да получат руско гражданство;

48,8% от чуждестранните военнопленници са били заловени, докато са били ранени;

Почти 79% са изразили желание да се върнат в Русия, а не в страните, чиито граждани са.

Според Усов, цитиран от "РБК-Украйна", чуждестранните наемници искат да получат обещаните плащания за подписване на договори и служба, както и предоставените привилегии.

Освен това 41% от анкетираните заявяват, че договорите им са били сключени чрез военни комисариати и центрове за набиране на кадри. Усов счита, че това е доказателство за системния характер на руската кампания за набиране на чужденци за войната.

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Руските наемници се опитват по различни начини да избегнат евентуално изпращане на фронта в Украйна и участие в настъпления, заяви междувременно украинското военно разузнаване. Освен това в Русия се разпространява тайна мобилизация. Принудителните задържания и натискът за подписване на договори с Министерството на отбраната са станали обичайна практика, гласи още информацията на службата.