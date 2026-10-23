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Украйна си върна военнопленници, за които се смяташе, че са загинали при руския терор в Еленовка (СНИМКИ)

23 октомври 2026, 15:50 часа 950 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Zelenskiy / Official
Украйна си върна военнопленници, за които се смяташе, че са загинали при руския терор в Еленовка (СНИМКИ)

Украйна и Русия проведоха пореден обмен на военнопленници след пауза от повече от два месеца, като по 270 пленници (общо 540) се завръщат в родната си страна. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди новината в Telegram на 23 октомври. „У дома се завръщат членове на Националната гвардия, включително бойци от „Азов“, гранични войници, бойци от териториалната отбрана, военнослужещи от Военноморските сили, Сухопътните сили, Въздушнодесантните войски, Държавната служба за специален транспорт, както и 9 цивилни лица. Повечето от тях бяха в плен от 2022 г.“, написа украинският лидер.

Той добави, че повечето от освободените са войници, които са защитавали Украйна в Мариупол. Завръщат се и защитници от фронтовете в Донецк, Луганск, Харков, Запорожие, Херсон, Киев, Николаев и Чернигов.

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Завръщат се петима души, за които се смяташе, че са загинали в Еленовка

„Мнозина бяха незаконно осъдени в Русия. Сред завръщащите се са петима души, за които се смяташе, че са загинали по време на руската терористична атака в Еленовка през юли 2022 г. Ние помним всеки един от тях и продължаваме да търсим всички. Благодаря на всички, които работят за обмена. И, разбира се, съм благодарен на нашите войници, които са на фронта и попълват фонда за обмен за Украйна, за да можем да върнем нашите хора“, добави президентът на страната, нападната от Русия.

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Руската федерация също потвърди. Контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС съобщи, че руските военнослужещи, върнали се от плен, се качили на автобус на беларуско-украинската граница и потеглили към Русия. Отбелязано е, че след като получат психологическа и медицинска помощ, руските военнослужещи ще бъдат превозени в Руската федерация за по-нататъшно лечение и рехабилитация в медицинските заведения на Министерството на отбраната.

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Координационният щаб на Украйна за работа с военнопленниците също съобщи в Telegram, че сред освободените са 261 военнослужещи и девет цивилни. Оттам отбелязаха също, че това е третият етап от съвместния обмен на военнопленници, започнал на 19 август. Сред освободените има 38 офицери. Има и войници, пленени през 2018 и 2020 г.

„Всички освободени ще преминат медицински преглед, ще получат лечение, ще им бъдат предоставени необходимите вещи за началния период, ще получат дължимите им плащания и ще преминат през рехабилитация и реинтеграция в обществото след продължителна изолация в руски плен“, добави Координационният щаб.

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Последният мащабен обмен се състоя на 19 август. Тогава в Украйна се завърнаха 103 военнослужещи, а също толкова заминаха за Русия. След това Украйна проведе още един, специален обмен по повод Деня на независимостта - 24 август. Десет военнослужещи, които бяха изчезнали в Донецка област, бяха върнати.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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