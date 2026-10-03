Войната в Украйна:

Един по един! Украйна се разправи с още един военнопрестъпник, изтезавал военнопленници

03 октомври 2026, 20:30 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Един по един! Украйна се разправи с още един военнопрестъпник, изтезавал военнопленници

В Новомосковск, Тулска област, е бил убит Роман Сиромятников, ветеран от войната срещу Украйна, когото украинските власти обвиняваха в изтезаване на военнопленници. Той е загинал след като автомобилът му експлодирал. Взривното устройство е било поставено от страната на водача, пише порталът "Новомосковск Сегодня". Според телеграм канала ЧК-ОГПУ на мястото на инцидента са пристигнали голям брой служители на силите за сигурност, включително членове на руската Национална гвардия.

Сиромятников е служил в парашутната рота на 51-ви полк на 106-та Тулска въздушно-десантна дивизия. Според украинските телеграм канали "Ексиленова+" и "Supernova+" той е бил издирван в Украйна и е фигурирал в базата данни "Миротворец". След завръщането си от войната Сиромятников е работил като учител.

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Експлозия Русия изтезания взрив военни престъпления война Украйна украински военнопленници
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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