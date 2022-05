Украйна спира 1/3 от транзита на руски газ за Европа, "Газпром" отрича

В официалното съобщение на "Газотранспортната система на Украйна" (GTSOU) се казва, че работата на станцията край Новопсков е нарушена заради "намесата на окупационните сили в техническите процеси".

Главният изпълнителен директор на GTSOU Сергей Макогон заяви пред Reuters, че руските окупационни сили са започнали да приемат газ, транзитен през Украйна и да го изпращат в два подкрепяни от Русия сепаратистки региона в източната част на страната. Той обаче не дава доказателства за това.

Тази станция се намира в района на Луганск в Източна Украйна, окупиран от руски сили и сепаратистки бойци.

От руската "Газпром" коментираха пред Reuters, че пренасочването на количествата през друг транзитен пункт е технически невъзможно. Според компанията няма промяна върху контрола на компресорната станция и обявяването на форсмажорни обстоятелства не е необходимо.

Украйна остава основен транзитен маршрут за руски газ към Европа дори след нахлуването на Москва.

ОЩЕ: Европейският съюз да се готви за война с "Газпром", предупреди енергийният комисар

