Украйна съсипа Санкт Петербург и Москва: Гори петролен терминал, удар по най-голямата социална мрежа и хаос по летищата (ВИДЕО)

Санкт Петербург и по-широката Ленинградска област, както и руската столица Москва, бяха подложени на мащабна атака с дронове след полунощ и рано тази сутрин, 18 октомври. Летищата започнаха да налагат ограничения върху кацанията и излитанията на самолети, обявиха властите. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко първоначално съобщаваше за 57 свалени дрона, повредени автомобили и пожар на паркинг в Низино. Впоследствие се оказа, че щетите са доста по-големи и засягат критична руска инфраструктура, а свалените безпилотни апарати са поне 144. Над 1000 дрона са били свалени в цяла Русия през нощта, твърди военното министерство в Москва.

Имало е и експлозии и дейности на противовъздушната отбрана в Московска област, както и в Санкт Петербург и Ленинградска област, по-конкретно в Кудрово. Жителите на Санкт Петербург обаче не са получили SMS-сигнали за заплахата от дронове, сигнализира читател на руския опозиционен Telegram канал ASTRA. Някои жители на града са получили съобщенията със значително закъснение. Освен това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че дронове са били сваляни от 23:00 ч. Към 03:00 ч. броят им е нараснал до 87. Кметът не съобщи за щети или жертви, но написа, че аварийните служби работят на мястото, където са паднали отломките. „Росавиация“ обяви, че поради атаката с дронове са наложени ограничения на две летища в Москва, както и на летище „Пулково“ в Санкт Петербург. Един човек е загинал след атаката в Санкт Петербург и областта, а петима други са ранени, съобщават местните власти. Около 20 000 души са без ток.

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Петролният терминал в Санкт Петербург пламна, най-големият горивен - също, дейта център на "ВКонтакте" е атакуван

Нефтеният терминал в Санкт Петербург бе обхванат от пламъци на фона на съобщенията за атака с дронове, потвърдиха местните власти, а същото показа и анализ на ASTRA, направен на база на геолокализирани кадри. Центърът за данни на „ВКонтакте“ и електроразпределителната подстанция „Восточная“ също са били атакувани в града, което е причинило частично прекъсване на тока, сочи отделен анализ на опозиционната медия.

След полунощ в Ленинградска област беше обявена червена тревога за дронове. От видеоклипове е установено, че е възникнал пожар в петролния терминал „Петербург“, разположен в югоизточната част на Санкт Петербург - на адрес ул. „Елеваторная площадка“ № 32.

Според уебсайта на компанията това е един от най-големите терминали за течни насипни товари в Балтийския регион. В него се намират 21 резервоара за съхранение на нефтопродукти, а общият му капацитет е 12,5 милиона тона годишно. Нефтеният терминал в Санкт Петербург беше атакуван и преди това в нощта на 3 юни, както потвърди Генералният щаб на украинските въоръжени сили.

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„В момента Министерството на извънредните ситуации гаси пожари в обекти на гражданската инфраструктура в районите „Невски“, „Красноселски“, „Красногвардейски“ и „Московски“, както и в петролния терминал на Санкт Петербург. Летище „Пулково“ е затворено по съображения за безопасност. Няма пострадали. Възможно е да има прекъсвания в мобилния интернет“, заяви губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов.

Освен това най-големият терминал за горива в Санкт Петербург бе обхванат от пожар след нападението. Нефтобазата „Ручий“ в район „Красногвардейски“ на Санкт Петербург се е възпламенила, показаха геолокализирани кадри. Нефтеният терминал „Ручий“ е най-големият терминал за горива в града с общ капацитет от 73 900 кубични метра. Той се използва за дългосрочно съхранение и експедиране на бензин A-92, A-95 и дизелово гориво.

След удара по центъра за данни на най-голямата социална онлайн мрежа в Русия - „ВКонтакте“ - бе съобщено за мащабни смущения в работата на социалната мрежа. Експерт от ASTRA, след като анализира видеозапис, изпратен от читатели, е потвърдил, че центърът за данни и близката подстанция са били атакувани. Те се намират в село Новосергиевка във Всеволожския район на Ленинградска област, на административната граница със Санкт Петербург.

Потребителите се оплакват от значителни смущения в работата на платформата „ВКонтакте“ и свързаните с нея услуги. Пресслужбата на компанията потвърди атаката, но увери, че услугите функционират нормално: „Беше извършена атака с дронове срещу центъра за данни на VK в Ленинградска област. Услугите на VK са достъпни за потребителите както обикновено", гласи съобщението.

Пожар и в жилищен комплекс

По време на атаката с дронове е бил забелязан и пожар в близост до жилищния комплекс „Дворцов фасад“ в Санкт Петербург, разположен на южния бряг на Финския залив. Според анализ на ASTRA една сграда в района е била повредена. Точният източник на пожара и причината за него все още не са известни - припомняме, че е имало и работа на ПВО.

На официалния уебсайт на жилищния комплекс се посочва, че „Дворцов фасад“ се намира в село Стрелна, близо до историческите ансамбли Стрелна и Петерхоф. „Дворцов фасад“ предлага тържествена обстановка, изящна архитектура, два частни парка и "уникални апартаментни формати“, пише на уебсайта. Жителите на жилищния комплекс написаха в чатове, че след като е прозвучала алармата за въздушна тревога, са се опитали да потърсят убежище на паркинга, но той е бил затворен.

Читатели на ASTRA също съобщиха за щети във Всеволожск, Ленинградска област - на около 20 км от Санкт Петербург. Снимките, които са получили, показват щети по горните етажи на жилищна сграда.

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Жилищни сгради в Ленинградска област са били повредени вследствие на атака с дронове, потвърди губернаторът. „Засечени са отломки, паднали върху частна къща близо до град Кировск и върху жилищна сграда във Всеволожск. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента. Отбелязват се кратки прекъсвания на електрозахранването поради падащи отломки върху електропроводи“, съобщи Александър Дрозденко.

Паднал дрон се е разбил и на паркинга на жилищен комплекс в градското селище Новоселие, близо до Санкт Петербург.

„Осторожно Новини“ съобщава, че пътниците и служителите на летище „Пулково“ са били преместени в убежища след атаката с дронове. От летището заявиха, че по съображения за безопасност влизането и излизането на самолети е ограничено: „Службите на летището бързо преместиха пътниците и служителите на безопасни места".

Междувременно Министерството на извънредните ситуации съобщи за двама ранени при пожар в Московския район на Санкт Петербург, който е избухнал в 04:09 ч., но не посочи причината. В същото време летище „Пулково“ призовава пътниците да не пристигат рано на летището и отбелязва, че разписанието на полетите за днес все още се коригира. По-рано пътниците и служителите бяха помолени да се укрият.

Ударен е мост над корабен път, както и склад на "Озон"

Според анализ на ASTRA дрон също така се е ударил в мост над Корабния фарватер в Санкт Петербург. Този момент е запечатан на видео, изпратено от читатели на медията. Потвърдено е, че експлозията е станала на моста, намиращ се на около 4,5 км от Петроградския нефтен терминал, който гори след атаката.

Това е метален вантов пътен мост в Санкт Петербург, част от южния надлез на Западния високоскоростен диаметър (WHSD) – платена магистрала, свързваща южната и северната част на града. Мостът свързва районите Кировски и Василеостровски, или островите Бели и Василиевски. Дължината му е 622 метра, а ширината – 39 метра (8 ленти). Строителството на моста започна през 2013 г., а той беше открит на 4 декември 2016 г. В момента се установява степента на нанесените щети.

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Склад на онлайн търговеца "Озон" - един от най-големите в Русия, също е бил подложен на нападение - в район Колпински. Логистичният център на улица „Софийска“ е един от най-натоварените центрове за изпълнение на поръчки на компанията в Северозападния регион, с площ до 79 000 кв. м. Украйна преди време провеждаше масирана кампания срещу "Озон" и конкурента му Wildberries заради твърдения, че съхраняват и доставят оръжия за армията на диктатора Владимир Путин.

Над 1000 дрона свалени в Русия тази нощ

През изминалата нощ, от 20:00 ч. на 17 октомври до 08:00 ч. на 18 октомври, силите за противовъздушна отбрана на Русия са унищожили 1015 украински безпилотни летателни апарата, твърди военното министерство в Москва.

Те са били свалени над териториите на областите Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Ленинград, Новгород, Орел, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарския край, анексирания полуостров Крим и над Черно море.