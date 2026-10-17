Новата заповед на Путин: Украинските градове да станат необитаеми

Владимир Путин е наредил всички големи украински градове да бъдат направени необитаеми, съобщава The Guardian, позовавайки се на документ, прехванат от украинското разузнаване. В документа е описан план за систематично унищожаване на електрическите, отоплителните, водоснабдителните и канализационните системи на страната, за да се направи животът в големите украински градове непоносим. Крайната цел на тази стратегия е да се провокира хуманитарна криза, да се принудят хората да напуснат градовете и да се увеличи натискът върху Украйна.

Тъй като фронтът е в застой и руската армия не може да направи пробив от много време, Путин е преминал към нова стратегия – наказание на цивилното население и дестабилизация на ключови градски агломерации. Целта е с наближаването на зимния сезон животът в градовете да стане толкова мъчителен, че да се предизвика нова бежанска вълна към Европа, хуманитарна катастрофа и вътрешен натиск за капитулация.

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Според военни аналитици, цитирани в материала, тези действия показват, че Русия е изоставила надеждата за "чиста военна победа" на фронта и разчита на изтощаване чрез разрушаване на инфраструктурата на градовете.

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